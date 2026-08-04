Drogas, calor extremo y alucinaciones: qué explican los toxicólogos sobre el caso Candela Arizaga

La investigación que involucra a Candela Arizaga y al exdiputado Facundo Moyano todavía intenta reconstruir qué ocurrió durante los días previos a que la joven apareciera semidesnuda y desorientada en las calles de Belgrano.

Mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades y conocer qué sustancias habría consumido, el caso abrió una pregunta clave en cuanto a cuáles son los efectos físicos y neuronales cuando una persona mezcla drogas con alcohol durante varios días.

Hasta el momento no hay información oficial sobre qué droga habría consumido Arizaga, sin embargo, los toxicólogos Luis Ferrari y Fernando Cardini consultados por este medio explicaron cuáles son los efectos que pueden producir distintas sustancias cuando se combinan con alcohol y por qué esos cuadros pueden terminar con una persona completamente desorientada, con alucinaciones e incluso sin ropa.

El toxicólogo Luis Ferrari explica que el riesgo aumenta a medida que pasan las horas y el consumo continúa, debido a que no es lo mismo consumir una sustancia una sola vez que repetir la ingesta durante dos o tres días seguidos, porque el organismo deja de recuperarse y comienza a resentirse.

Según detalló, cuando se mezclan drogas estimulantes con alcohol (un depresor del sistema nervioso central) pueden aparecer problemas en distintos órganos, desde lesiones renales hasta complicaciones cardíacas y alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Además, la combinación puede provocar ataques psicóticos, pérdida de la noción del tiempo y del espacio, estados de confusión y una disminución del nivel de conciencia.

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"Si además se suma alcohol, el cuadro puede ser mucho más grave", explicó Ferrari. El especialista advirtió que esa mezcla puede afectar la respiración y, en los casos más extremos, provocar una falla respiratoria que ponga en riesgo la vida.

También señaló que la combinación de cocaína con alcohol genera una sustancia llamada cocaetileno, que aumenta la toxicidad sobre el corazón y eleva el riesgo de sufrir arritmias, infartos o accidentes cerebrovasculares.

Por otro lado, el toxicólogo Fernando Cardini estableció que el resultado final del consumo simultáneo de un depresor y un excitante dependerá de la dosis que prevalezca en el cuerpo y la reacción del organismo. No obstante, en el caso de consumir la droga conocida como tussi o una combinación de anfetamínicos, el alcohol "no llega a hacer el efecto de depresor debido al poder de ese tipo de sustancias".

El peligro de las mezclas: muchas veces nadie sabe qué está consumiendo

Uno de los mayores problemas, según Ferrari, es que hoy muchas drogas sintéticas no tienen una composición fija. Una sustancia puede venderse como tussi o "cocaína rosa", pero contener una mezcla de ketamina, MDMA, cocaína y otros compuestos, incluso algunos que el consumidor desconoce por completo. Eso hace que cada intoxicación sea diferente y que resulte muy difícil anticipar cómo reaccionará el organismo.

El especialista incluso recordó que existen antecedentes de drogas adulteradas con sustancias extremadamente peligrosas, como el carfentanilo con cocaína, y explicó que actualmente también circulan nuevas drogas sintéticas que todavía representan un desafío para los equipos médicos.

Por ese motivo, aclaró que sin un estudio toxicológico es imposible afirmar qué consumió una persona en un caso puntual. Las hipótesis sólo pueden plantearse en función de los síntomas observados y siempre deben ser confirmadas por las pericias correspondientes.

Por qué Candela apareció semidesnuda: la posible explicación

Una de las imágenes que más llamó la atención del caso fue que Candela Arizaga apareció semidesnuda mientras caminaba por Belgrano durante la madrugada del martes. Para el toxicólogo Fernando Cardini, existe una explicación médica que puede estar detrás de una situación de este tipo.

El especialista explicó que algunas drogas estimulantes y determinadas mezclas sintéticas pueden provocar hipertermia, es decir, un aumento extremo de la temperatura corporal.

"El calor se vuelve insoportable", resumió. Según describió, el cuerpo puede alcanzar temperaturas cercanas a los 42 grados y muchas personas terminan quitándose la ropa porque sienten que no la soportan. A esa sensación se le suma una sed muy intensa, ataques de pánico, alucinaciones y un fuerte estado de confusión, por lo que es frecuente que la persona salga corriendo o deambule sin saber exactamente dónde está.

Cardini señaló que ese tipo de cuadros puede observarse con algunas anfetaminas y con mezclas que se comercializan ilegalmente como tussi. Sin embargo, insistió en que no es posible afirmar qué sustancia consumió una persona sin contar con los resultados de los análisis toxicológicos.

Del brote psicótico al riesgo de muerte: las consecuencias más graves

Los dos especialistas coincidieron en que el mayor peligro aparece cuando se mezclan varias drogas al mismo tiempo y, además, se suma alcohol.

Ferrari explicó que pueden producirse brotes psicóticos, pérdida de conciencia y alteraciones graves en el funcionamiento del corazón y de la respiración. Cardini, por su parte, sostuvo que las intoxicaciones complejas muchas veces presentan síntomas contradictorios, lo que dificulta el trabajo de los médicos al momento de identificar qué droga está actuando y cuál es el tratamiento más adecuado.

Ambos remarcaron que el consumo prolongado aumenta el riesgo de complicaciones severas y que cada mezcla puede tener efectos diferentes según la cantidad consumida, la frecuencia, el estado de salud de la persona y las sustancias involucradas.

En el caso de Candela Arizaga, por ahora no existe confirmación oficial sobre qué droga habría consumido. Por eso, las explicaciones de los toxicólogos permiten entender qué puede provocar la combinación de drogas y alcohol en el organismo, pero no constituyen una conclusión sobre el episodio que continúa siendo investigado por la Justicia.