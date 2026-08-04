"Mataron a un niño inocente": el brutal asesinato en La Favorita y un herido que todavía lucha por su vida

Cinco días pasaron desde que tres hombres perpetraron un salvaje ataque a machetazos contra un grupo de presuntos malvivientes en la 11° Sección de la Ciudad de Mendoza , popularmente conocida como La Favorita . Por la agresión, un chico de 15 años llamado Joshua Marcos Garay Quiroga fue asesinado y otro joven permanecía hasta este martes internado en grave estado.

La víctima que se encuentra luchando por su vida en el Hospital Lagomaggiore , identificada como Alejandro David Contreras , tiene 25 años y cuenta con antecedentes por amenazas agravadas y abuso de armas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego , delitos por los que fue condenado años atrás.

Más allá de eso, actualmente venía siendo señalado entre los vecinos de la zona como uno de los autores de distintos hechos de inseguridad perpetrados en La Favorita y alrededores. De la información recolectada por los detectives del caso surgió que en esos robos solía actuar junto a su hermano, Samuel Contreras (22), y su cuñado, un adolescente de 17 años —se reserva la identidad por ser menor de edad—, quien es a la vez es hermano de la víctima fatal.

Justamente, esos otros dos jóvenes también resultaron con lesiones durante la brutal agresión en patota, aunque su estado no revistió gravedad y recibieron el alta médica en poco tiempo.

Por el ataque con resultado mortal fueron imputados y encarcelados los hermanos Elizondo: Leonardo Ezequiel (36), Cristian Estaban (38) y Matías Ignacio (39). La fiscal de Homicidios Claudia Ríos los acusó como coautores de los delitos de homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa , en perjuicio de Garay Quiroga y de Alejandro Contreras, respectivamente.

Los tres hermanos Elizondo, sospechados de matar a Joshua Garay Quiroga. MDZ.

La principal hipótesis que manejaban la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y su equipo de trabajo es que los Elizondo fueron víctimas de varios robos en el último tiempo y señalaban por esos episodios a los Contreras y otros jóvenes que forman parte de su grupo.

Escraches y pedido de justicia

Tras el hecho de sangre, la comunidad de La Favorita continuaba conmocionada y en las redes apuntaron fuertemente contra los Contreras. Detectives policiales con experiencia en la zona señalaron a MDZ que su madre es conocida por el apodo de la Gorda Cucha, quien está sindicada desde hace tiempo por venta de drogas y dirigiría una suerte de "aguantadero" en su domicilio.

Justamente en el ingreso a esa vivienda fue donde se encontraban Garay Quiroga, su hermano y los Contreras al momento en que fueron atacados por los Elizondo, tal como surge del expediente.

En ese sentido, allegados a la víctima fatal responsabilizaron a los tres jóvenes que acompañaban al menor de edad al momento del ataque: "Por estas ratas mataron a un niño inocente, un niño que tenía una vida por delante y por culpa de estos hdp arruinaron a un niño que no tenía la culpa de nada".

Dos de los posteos que generaron debate en los grupos de Facebook de La Favorita. MDZ.

Asimismo, otra mujer posteó en un grupo de la barriada opinando sobre el accionar de los presuntos homicidas: "Jamás se metió en la casa de nadie, no traten de justificar a los asesinos. Se meten a robar a una casa, te da bronca, pero por qué así loco, no seas tan bosta, averiguate primero, fijate quiénes fueron, no podés venir a matar, no es la forma".

Ambas publicaciones generaron una catarata de reacciones y comentarios, muchos que estaban a favor de la consigna de "justicia por Joshua Garay" y otros que defendían a los hermanos imputados, sosteniendo que estaban "cansados por los robos".

El crimen en La Favorita

Fuentes policiales señalaron que el asesinato de Garay Quiroga tuvo lugar pasadas las 21.30 del último jueves cuando el adolescente se encontraba junto su hermano, de 17 años, en la casa de la novia de este, sobre calle 5 del barrio La Favorita. Los acompañaban también dos amigos suyos, individualizados como Samuel y Alejandro David Contreras, de 22 y 27 años, respectivamente.

De acuerdo con la reconstrucción, hasta ese lugar llegaron los hermanos Elizondo, quienes portaban un machete, un cuchillo y una bomba molotov, elementos que utilizaron para iniciar un brutal ataque contra los cuatro jóvenes.

A raíz de eso, Garay Quiroga resultó con múltiples heridas cortantes de gran profundidad en la espalda, lo que le provocó la muerte en el lugar de los hechos, tal como lo constataría posteriormente personal del Centro de Salud N°300, donde asistieron a las cuatro víctimas.

El hermano de 17 años de Joshua Garay Quiroga y su amigo Alejandro Contreras, dos de los heridos. MDZ.

En tanto, su hermano sufrió una lesión de arma blanca en el brazo derecho y las costillas. Debido a que presentaba un pedido de captura solicitado por un Juzgado de Menores, podría ser demorado cuando reciba el alta médica.

Por su parte, Samuel Contreras presentaba una herida cortante en el brazo derecho y su hermano, Alejandro, recibió asistencia por las profundas heridas de arma blanca que tenía en la espalda y tuvo que ser trasladado al Hospital Lagomaggiore, debido a su complicado estado de salud.

Tras el salvaje ataque, personal de Investigaciones atrapó en las inmediaciones de la escena a Leonardo y Matías Elizondo, y en otro operativo se capturó a Cristian Elizondo, quienes terminaron imputados y quedaron tras las rejas.