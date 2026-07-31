Asesinaron a un adolescente de 15 años tras un violento ataque en La Favorita

Un adolescente de 15 años fue asesinado este jueves por la noche durante un brutal ataque a una vivienda del barrio La Favorita , en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 22 y dejó además tres personas heridas, una de ellas internada en estado crítico.

La víctima fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, quien murió como consecuencia de las heridas de arma blanca que sufrió durante la agresión. La Policía ya detuvo a tres sospechosos y la investigación continúa para dar con el resto de los involucrados.

Los primeros llamados al 911 ingresaron alrededor de las 21.48 y alertaban sobre una violenta agresión en una casa ubicada en la manzana 5 del barrio La Favorita Nueva. Al mismo tiempo, también se informó el ingreso de varias personas heridas al Centro de Salud N° 300.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, un grupo de entre cuatro y cinco hombres, que pertenecerían a una misma familia, llegó hasta la vivienda con la intención de prenderla fuego utilizando bombas molotov. Como no lograron incendiar el inmueble, ingresaron al domicilio y comenzaron a atacar con armas blancas a quienes se encontraban en el lugar.

Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga fue trasladado al Centro de Salud N° 300, donde finalmente falleció a causa de las heridas cortopunzantes. En tanto, un hombre de 27 años sufrió múltiples heridas en el tórax y el abdomen y permanece internado en terapia intensiva en estado crítico.

Otro de los heridos, de 22 años, debió ser intervenido quirúrgicamente tras recibir una grave lesión en uno de sus brazos. Además, un adolescente de 17 años sufrió cortes en un brazo y en la cadera.

Tres detenidos y una búsqueda de más involucrados

Tras el hecho, personal de la Unidad Investigativa logró localizar y detener a tres hombres de 39, 38 y 36 años, quienes quedaron a disposición del fiscal de la causa en calidad de incomunicados. Los investigadores no descartan que haya más personas involucradas en el ataque.

Durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación, la Policía secuestró cuatro cuchillos, un teléfono celular y dos muestras con aparente tejido hemático, elementos que serán analizados para reconstruir cómo ocurrió el crimen. Mientras tanto, la Fiscalía trabaja para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los restantes sospechosos que habrían participado del violento episodio.