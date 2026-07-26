Gritos, corridas y disparos: el testimonio clave por el asesinato de un exconvicto en Las Heras

La investigación por el asesinato a balazos de Santiago Luis Ramírez ( 42 ), alias "el Feo", perpetrado durante la madrugada en el barrio Sargento Cabral de Las Heras, comenzó a sumar los primeros avances. El testimonio de una testigos presencial es uno de los principales elementos que se analizan en la causa.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ , los primeros trabajos de los pesquisas se encaminaron mediante la declaración de una vecina de la zona, ya que no hubo cámaras de seguridad en la zona que hayan registrado el hecho de sangre.

En ese sentido, los detectives del caso intentaban determinar quiénes fueron los autores de la agresión que dejó sin vida al exconvicto , quien contaba con abundantes antecedentes , entre ellos dos homicidios por los que fue condenado a 14 años de prisión, en 2010.

El violento episodio se registró cerca de las 3.30 frente a una vivienda ubicada en la manzana 8 de la citada barriada lasherina. Fue una residente de ese sector quien alertó a la línea de emergencias 911 luego de escuchar gritos, personas corriendo y, segundos después, varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir de su casa, la mujer encontró a Ramírez, quien estaba tendido sobre la vereda, con abundante sangre en el rostro y graves dificultades para respirar . También observó un Volkswagen Gol blanco estacionado en las inmediaciones, vehículo que no pudo reconocer, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

La víctima murió en el Hospital Central como consecuencia de las heridas de bala. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los primeros efectivos que arribaron al lugar solicitaron asistencia médica de urgencia y, minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladaron a la víctima al Hospital Central.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, los profesionales diagnosticaron herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región frontal derecha y salida en el sector parietal izquierdo de la cabeza, además de otra lesión penetrante en el abdomen. Al momento de las actuaciones, su estado era delicado y continuaba bajo atención médica.

Tras permanecer internado durante algunas horas debido a su grave estado, la víctima falleció a las 5 en el mencionado nosocomio producto de las graves heridas.

El inicio de la investigación

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, que dispuso la intervención de personal de Investigaciones y la Policía Científica para avanzar con las pericias.

Entre las primeras medidas se secuestró un teléfono celular Motorola hallado en la escena y se ordenó una consigna policial sobre el Volkswagen Gol encontrado en el lugar, mientras se intentaba establecer si guardaba relación con el ataque.

De acuerdo con la investigación, en el lugar no habria cámaras de segurida privada ni públicas y el unico testimonio seria el de la vecina entrevistada.

Las averiguaciones iniciales indicaron que en ese sector del barrio no hay cámaras de seguridad públicas ni privadas, por lo que el testimonio de la vecina que realizó el llamado a la línea de emergencia 911 se convirtió en uno de los principales elementos con los que cuentan los investigadores para intentar reconstruir la secuencia del hecho y dar con el responsable del asesinato.