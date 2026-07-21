Quién era Cristian Alberto Gerez, el policía asesinado para robarle la moto en Loma Hermosa

rCristian Alberto Gerez tenía 36 años y era cabo de la Policía Federal Argentina (PFA). Este lunes fue asesinado a tiros por dos motochorros que lo interceptaron en Loma Hermosa , partido bonaerense de Tres de Febrero, para robarle la moto Honda Wave en la que circulaba.

Oriundo de Santiago del Estero, donde todavía reside parte de su familia, Gerez se había radicado hacía años en la provincia de Buenos Aires. Tenía domicilio en la ciudad de San Martín y vivía junto a su pareja y su hija menor de edad.

El efectivo había egresado de la Escuela de Suboficiales de la Policía Federal el 30 de noviembre de 2016. Desde entonces prestaba servicio en la fuerza y actualmente integraba la División Redes Exteriores, dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones.

En esa unidad, su trabajo estaba vinculado con el despliegue, el mantenimiento y la custodia de la infraestructura de redes de telecomunicaciones. También participaba en tareas relacionadas con tendidos de fibra óptica y sistemas de interconexión utilizados por la fuerza. Antes de incorporarse a la PFA, había trabajado en Sociedad Franci SA, una empresa dedicada a la aplicación de pintura líquida y en polvo.

Gerez estaba de franco y vestía de civil cuando fue sorprendido por los delincuentes en la calle Mariquita Sánchez de Thompson. Una cámara de seguridad registró que bajó de la moto sin ofrecer resistencia y retrocedió algunos pasos.

Luego realizó un movimiento que habría sido interpretado por los atacantes como un intento de sacar su arma reglamentaria. Uno de los asaltantes disparó al menos dos veces y uno de los proyectiles impactó en la cara del policía. Después, los agresores escaparon con su vehículo.

La investigación comenzó en la Comisaría 5ª de Tres de Febrero y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. Uno de los sospechosos fue detenido después de que las cámaras de seguridad permitieran reconstruir sus movimientos.

El doloroso mensaje de despedida de su familia

Maru Díaz, hermana del oficial, lo despidió con un mensaje publicado en Facebook. “No entiendo Dios por qué te llevaste a mi hermano. El dolor es muy fuerte”, escribió. También compartió un comunicado de la Policía Federal en el que la institución acompañó a los familiares, amigos y camaradas de Gerez y expresó sus condolencias por la muerte del efectivo.