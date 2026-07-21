Asesinaron a un policía federal de franco para robarle la moto y quedó todo grabado

Cristian Alberto Jerez, policía federal, fue asesinado de franco en Loma Hermosa durante el robo de su moto. El crimen fue a quemarropa y quedó registrado por cámaras.

Un robo de motochorros ocurrido la noche del lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa terminó en la muerte de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando le dispararon para sustraerle su vehículo. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Jerez, quien se encontraba disfrutando de su día de franco cuando fue interceptado.

El asalto tuvo lugar poco antes de las 20.30 en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. El incidente, que fue captado por una cámara de seguridad de la zona, muestra cómo los delincuentes se pusieron a la par de Jerez mientras este circulaba en su moto para obligarlo a detenerse.

El video del ataque al policia federal Para intimidarlo, el acompañante de los asaltantes efectuó un disparo al aire. Todo quedó en video.

De acuerdo con las imágenes y los reportes, el policía descendió de su moto y entregó su mochila sin oponer resistencia. Sin embargo, la situación escaló fatalmente cuando Jerez realizó un movimiento para intentar extraer su arma reglamentaria, momento en el cual el delincuente le efectuó dos disparos a quemarropa en el abdomen. El agente resultó gravemente herido y murió en el lugar.