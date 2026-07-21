Creyó que tenía una relación con Kevin Costner y terminó estafada: perdió más de $3,6 millones y casi vende la casa

Una mujer de la ciudad bonaerense de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de mantener durante varios meses una supuesta relación sentimental con un perfil de TikTok que se hacía pasar por el actor estadounidense Kevin Costner .

La investigación quedó en manos del fiscal Walter Mércuri, quien interviene en una causa que generó fuerte repercusión por la modalidad del engaño.

Según consta en la denuncia, el contacto comenzó en 2025 a través de TikTok y luego continuó mediante la aplicación de mensajería y videollamadas Zangi. La mujer aseguró que la relación se extendió durante varios meses hasta que empezó a notar inconsistencias en la historia que le contaba el supuesto actor.

El caso tomó un giro aún más llamativo cuando, en medio de la relación virtual, el falso Kevin Costner le ofreció acceder a un supuesto carnet de "socio fanático". Para obtener ese beneficio, la víctima realizó dos transferencias bancarias que, en conjunto, sumaron $3.621.712,35.

La maniobra no terminó allí. En uno de los intercambios, el estafador incluso intentó convencer a la mujer de vender su vivienda bajo la promesa de comprarle una nueva casa en Santa Marta, California, como parte del futuro que supuestamente construirían juntos.

Cómo descubrió que todo era una mentira

El engaño comenzó a desmoronarse cuando la mujer encontró comentarios de otros usuarios en TikTok que advertían que la cuenta con la que hablaba era falsa. A partir de esa información decidió revisar los datos de la cuenta bancaria a la que había realizado las transferencias.

Esa verificación terminó por confirmar sus sospechas: la cuenta receptora del dinero tenía sede en Capital Federal y no guardaba relación alguna con el reconocido actor de Hollywood. Con esa evidencia decidió radicar la denuncia ante la Justicia.

Una modalidad que suma nuevas víctimas

Las estafas que utilizan la imagen de celebridades para generar vínculos sentimentales no son un fenómeno nuevo y vienen registrando casos en distintos países.

De acuerdo con la denuncia, esta modalidad ya tuvo antecedentes recientes. En 2024, dos mujeres de España fueron engañadas mediante una sofisticada maniobra que las llevó a creer que mantenían una relación amorosa con Brad Pitt.

Un año antes, en 2023, también trascendió el caso de una mujer inglesa que denunció haber sido víctima de un perfil falso de Instagram que utilizaba la identidad de Kevin Costner para concretar una estafa.

Este nuevo episodio ocurrido en General Madariaga vuelve a poner el foco sobre el crecimiento de las estafas virtuales que apelan a la confianza y a los vínculos afectivos para convencer a las víctimas de realizar transferencias de dinero. En este caso, la mujer descubrió el fraude cuando ya había enviado más de 3,6 millones de pesos y la investigación judicial busca determinar quiénes estuvieron detrás de la maniobra.