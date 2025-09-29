Presenta:

Alerta: cuatro recomendaciones para evitar caer en estafas virtuales

Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios. ¿Cómo evitar ser víctima de estafas virtuales?

Los especialistas alertan sobre las modalidades de estafas virtuales

Una de las principales preocupaciones de los internautas en la actualidad es la existencia de enlaces maliciosos que llevan a sitios fraudulentos, permitiendo abrir la puerta a virus o estafas virtuales. En este sentido, existe una serie de pistas que pueden ser de gran utilidad a la hora de identificarlos y evitar caer en un mal momento.

El auge del comercio electrónico, las ofertas y descuentos online multiplicó de manera exponencial la cantidad de delitos. Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más precisos para engañar a sus víctimas, por lo que saber reconocer un link sospechoso antes de cliquear en él, es fundamental para protegerse de fraudes o robo de datos.

Estafas virtuales, una de las principales preocupaciones de los usuarios de internet.

Tips para evitar caer en estafas virtuales

  • Buscar errores, caracteres extraños y extensiones desconocidas: antes de interactuar con un enlace, conviene revisar si contiene faltas de ortografía, símbolos extraños o extensiones inusuales. Estos detalles pueden indicar que la página fue creada para engañar al usuario o redirigirlo a contenido malicioso.
  • Comprobar datos de contacto reales: un sitio confiable suele incluir información verificable como dirección física, teléfono y correo corporativo. La ausencia de estos datos, o la presencia de información vaga, puede ser señal de un portal falso o peligroso. Sus direcciones web y de redes sociales también están publicadas en sus páginas oficiales.
  • Desconfiar de mensajes no solicitados: si recibís un email o mensaje directo con una empresa u organismo en el que no hiciste ningún reclamo ni trámite, desconfiá. Los ciberdelincuentes suelen enviar correos similares a los de compañías conocidas en los que piden a los usuarios que sigan un enlace para completar información o solucionar algún inconveniente inexistente en la realidad. Lo mejor, en estos casos, es contactar al remitente real por otros medios (website oficial, redes, teléfono).
  • Si es urgente, es probable que sea falso: si quien te envía el enlace te insiste que hagas clic lo antes posible, ya sea porque expira una supuesta oferta, o amenaza con la suspensión de un servicio o la implementación de una multa, lo más probable es que todo sea mentira y estén aprovechando una falsa urgencia para que la víctima caiga.

