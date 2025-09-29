Alerta: cuatro recomendaciones para evitar caer en estafas virtuales
Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios. ¿Cómo evitar ser víctima de estafas virtuales?
Una de las principales preocupaciones de los internautas en la actualidad es la existencia de enlaces maliciosos que llevan a sitios fraudulentos, permitiendo abrir la puerta a virus o estafas virtuales. En este sentido, existe una serie de pistas que pueden ser de gran utilidad a la hora de identificarlos y evitar caer en un mal momento.
El auge del comercio electrónico, las ofertas y descuentos online multiplicó de manera exponencial la cantidad de delitos. Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más precisos para engañar a sus víctimas, por lo que saber reconocer un link sospechoso antes de cliquear en él, es fundamental para protegerse de fraudes o robo de datos.
Te Podría Interesar
Tips para evitar caer en estafas virtuales
- Buscar errores, caracteres extraños y extensiones desconocidas: antes de interactuar con un enlace, conviene revisar si contiene faltas de ortografía, símbolos extraños o extensiones inusuales. Estos detalles pueden indicar que la página fue creada para engañar al usuario o redirigirlo a contenido malicioso.
- Comprobar datos de contacto reales: un sitio confiable suele incluir información verificable como dirección física, teléfono y correo corporativo. La ausencia de estos datos, o la presencia de información vaga, puede ser señal de un portal falso o peligroso. Sus direcciones web y de redes sociales también están publicadas en sus páginas oficiales.
- Desconfiar de mensajes no solicitados: si recibís un email o mensaje directo con una empresa u organismo en el que no hiciste ningún reclamo ni trámite, desconfiá. Los ciberdelincuentes suelen enviar correos similares a los de compañías conocidas en los que piden a los usuarios que sigan un enlace para completar información o solucionar algún inconveniente inexistente en la realidad. Lo mejor, en estos casos, es contactar al remitente real por otros medios (website oficial, redes, teléfono).
- Si es urgente, es probable que sea falso: si quien te envía el enlace te insiste que hagas clic lo antes posible, ya sea porque expira una supuesta oferta, o amenaza con la suspensión de un servicio o la implementación de una multa, lo más probable es que todo sea mentira y estén aprovechando una falsa urgencia para que la víctima caiga.