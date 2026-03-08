Cancelaron la Vendimia Solidaria por inclemencias climáticas
Así como sucedió anoche con el Acto Central, el evento organizado en la Estancia San Isidro también debió cancelarse. No habrá reprogramación.
Así como ocurrió este sábado por la noche con el desarrollo del Acto Central, otro evento del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia debió cancelarse. Se trata de la Vendimia Solidaria, que ya había comenzado a convocar asistentes en la Estancia San Isidro.
La cita convoca a personalidades del mundo empresarial, político y del espectáculo. Había comenzado a congregar personas en el brindis de bienvenida cuando las lluvias regresaron al piedemonte mendocino. De hecho, el escenario ya mostraba los síntomas de la caída del agua.
Desde la organización del evento decidieron cancelarlo y anunciaron que no será reprogramado, por lo que quedará aguardar las novedades acerca de la recaudación de fondos (el motivo principal de la cita) y se dará cierre hasta la próxima edición.
Noticia en desarrollo.