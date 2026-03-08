Cancelaron la Vendimia Solidaria por inclemencias climáticas

Así como sucedió anoche con el Acto Central, el evento organizado en la Estancia San Isidro también debió cancelarse. No habrá reprogramación.

La Vendimia Solidaria pasada por agua. Suspendieron el evento por lluvias.

Así como ocurrió este sábado por la noche con el desarrollo del Acto Central, otro evento del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia debió cancelarse. Se trata de la Vendimia Solidaria, que ya había comenzado a convocar asistentes en la Estancia San Isidro.

vendimia solidaria 24364 La Vendimia Solidaria pasada por agua. Suspendieron el evento por lluvias. MDZ La cita convoca a personalidades del mundo empresarial, político y del espectáculo. Había comenzado a congregar personas en el brindis de bienvenida cuando las lluvias regresaron al piedemonte mendocino. De hecho, el escenario ya mostraba los síntomas de la caída del agua.

La Vendimia solidaria se suspendió por las lluvias La Vendimia solidaria se suspendió por las lluvias Desde la organización del evento decidieron cancelarlo y anunciaron que no será reprogramado, por lo que quedará aguardar las novedades acerca de la recaudación de fondos (el motivo principal de la cita) y se dará cierre hasta la próxima edición.