Tras el acuerdo con el Mercosur, la UBA lanzó dos posgrados sobre comercio internacional: cómo inscribirse

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) lanzó dos nuevas maestrías virtuales y de corta duración orientadas a profesionales que buscan especializarse en integración regional y negocios internacionales , tras los acuerdos alcanzados recientemente entre la Argentina y Estados Unidos, y entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las propuestas académicas, según informó la UBA , están dirigidas a quienes se desempeñan en el sector público y privado y apuntan a responder a cambios en el comercio exterior, las inversiones y la normativa global.

Los nuevos programas son la Maestría en Procesos de Integración Regional y la Maestría y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales.

De acuerdo con la información difundida por la universidad, ambos trayectos abordan el análisis de los factores económicos que inciden en la región, el impacto de los acuerdos internacionales y el uso de instrumentos técnicos vinculados con la inversión en un mercado dinámico. También incluyen herramientas teóricas, marcos regulatorios y metodologías aplicables al planeamiento estratégico de empresas con proyección internacional.

Las carreras podrán cursarse íntegramente en formato virtual, tendrán una duración de dos años y comenzarán el lunes 30 de marzo de 2026.

En ese marco, Adriana Rodríguez, subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional, sostuvo que el Mercosur acaba de lanzar el Acuerdo de Comercio e Inversiones con la Unión Europea. Además, indicó que el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones entre la Argentina y Estados Unidos fue suscripto el 5 de febrero de 2026 y estableció nuevas reglas para el intercambio.

Según Rodríguez, ese nuevo escenario modificó las condiciones para el desarrollo de estrategias económicas. La académica ubicó los cambios dentro de una secuencia más amplia de transformación del comercio internacional y del regionalismo.

Por su parte, Guillermo Toranzos Torino, director de la Maestría y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales, manifestó: “Es probable que estemos ante un cambio de época que implica posiblemente un nuevo orden mundial. De hacerse efectivo, el acuerdo económico entre nuestro país y Estados Unidos producirá un cambio estructural en la economía argentina. A su vez, abrirá nuevas oportunidades de negocios estratégicos, como ocurre con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

Rodríguez aportó además una serie de datos sobre la evolución del comercio global. Indicó que, desde la aparición de la Organización Mundial del Comercio en 1995 hasta 2024, el comercio de bienes y servicios comerciales creció 5,16 veces, mientras que el producto bruto interno mundial aumentó 2,39 veces en el mismo período.

Cómo inscribirse a los nuevos posgrados de la UBA

Con ese diagnóstico, la Facultad de Ciencias Económicas presentó dos nuevos posgrados enfocados en la formación de especialistas para actuar en un contexto de cambios en la integración regional, los acuerdos comerciales y las reglas del intercambio internacional. La información ampliada sobre los programas está disponible en el sitio oficial de la unidad académica.

Para inscribirse, cada estudiante interesado puede acceder al sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde figuran los detalles de la matriculación y los precios de las cuotas, así como el formulario a completar.