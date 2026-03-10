Agenda de actividades por el Mes de la Mujer en Ciudad: cine, talleres y propuestas al aire libre

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presentó una agenda de actividades en el marco del Mes de la Mujer , con propuestas destinadas a promover la reflexión, la sensibilización y la ampliación de derechos en la comunidad.

Las iniciativas están orientadas a fortalecer la perspectiva de género en las políticas públicas locales, mediante espacios de encuentro, formación y participación abiertos a toda la ciudadanía.

Desde el municipio señalaron que estas acciones buscan contribuir a transformar las desigualdades estructurales que atraviesan mujeres, niñas y diversidades, al tiempo que promueven una vida libre de violencias y con mayor acceso a derechos.

A través de esta agenda, la Ciudad busca visibilizar la construcción histórica, social y política de los derechos vinculados a la igualdad de género, además de fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la diversidad.

Entre las propuestas se destaca el cine debate que se realizará el viernes 13 de marzo, de 18 a 20 horas, en el Microcine Municipal David Eisenchlas, ubicado en 9 de Julio 500, en el subsuelo del edificio municipal. La actividad se desarrollará en conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica.

Durante el encuentro se proyectará la película “But I’m a Cheerleader” (1999), dirigida por Jamie Babbit, y posteriormente se abrirá un espacio de intercambio y reflexión moderado por una persona referente del colectivo LGBTTNBQ+. La actividad es gratuita, está destinada al público en general y tendrá cupo limitado por orden de llegada.

La fecha recuerda el asesinato de Natalia “Pepa” Gaitán, ocurrido en 2010 en Córdoba, un hecho que visibilizó la violencia hacia lesbianas en Argentina y se convirtió en símbolo de lucha contra la discriminación y por el reconocimiento de derechos. En este contexto, el cine se presenta como una herramienta cultural que promueve el diálogo, cuestiona estereotipos y fomenta miradas más inclusivas.

Encuentro recreativo y lanzamiento de Ciudad en Movimiento

Otra de las actividades programadas será la jornada “Ciudad en Movimiento”, que se realizará el sábado 14 de marzo, de 17 a 19.30 horas, en el Parque Central. Se trata de un encuentro abierto y gratuito que busca conmemorar el Día Internacional de la Mujer mediante propuestas vinculadas al bienestar integral y la promoción de la salud.

La jornada comenzará con la charla “Hackeá tu ciclo: Energía y bienestar los 28 días”, a cargo de la doctora Ana Orone, quien compartirá herramientas y conocimientos vinculados a la salud menstrual y al cuidado integral.

Prensa Ciudad de Mendoza

Luego, a las 18 horas, se desarrollará una clase abierta de ritmos destinada a personas de todas las edades. La actividad estará coordinada por profesoras del programa y contará con la participación del profesor invitado Pedro García junto a su equipo, generando un espacio de movimiento y disfrute al aire libre.

Durante el evento también habrá una carpa informativa de salud a cargo de Farmacias GSA, un punto de hidratación de PSA y un stand de la Subdirección de Mujeres, Género y Diversidad, donde se brindará información sobre los dispositivos de acompañamiento y los servicios disponibles para mujeres y diversidades en la Ciudad.

Esta jornada también marcará el lanzamiento del programa municipal Ciudad en Movimiento 2026, evolución del programa anteriormente denominado Vamos a la Plaza. La iniciativa busca consolidar una política pública que promueve la actividad física gratuita y accesible, fortaleciendo el uso del espacio público como herramienta de inclusión social.

A través de actividades abiertas e intergeneracionales, el programa fomenta hábitos de vida activa, contribuye a la prevención sanitaria y promueve parques, plazas y centros barriales como espacios de encuentro y convivencia comunitaria, vinculando la actividad física con el bienestar integral y el sentido de pertenencia en la comunidad.

Taller para promover derechos de personas trans

La agenda también incluirá el taller “Derechos de personas trans”, que se realizará el viernes 27 de marzo, de 18 a 20 horas, en el ECoS, ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte, en el Gimnasio Nº1.

La propuesta está destinada a la población transgénero y se desarrollará en el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que se conmemora el 18 de marzo, y del Día de la Visibilidad Transgénero, Travesti y Transexual, que se celebra el 31 de marzo.

La capacitación tiene como objetivo visibilizar, asesorar y promover el ejercicio de derechos del colectivo, en concordancia con el marco legal nacional e internacional en materia de identidad de género y derechos humanos.

Durante el encuentro se abordarán herramientas jurídicas y sociales vinculadas al reconocimiento de derechos, además de presentar las áreas municipales disponibles para el uso de espacios institucionales y el acceso a programas y servicios locales.

Desde el municipio indicaron que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Gobierno para promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas.

La actividad será gratuita, con cupo limitado, y requerirá inscripción previa a través del siguiente formulario online.