Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma diario de la empresa de electricidad, son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 10 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 10/3
Ciudad
- En la intersección de calle San Luis con Montecaseros y zonas aledañas. De 10.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
- En el Carril a Lavalle, hacia el oeste de calle Milagros. En calle Milagros, entre Roque Sáenz Peña y Carril a Lavalle. En el barrio Nebot y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Belgrano, entre Güemes y Amin. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Melchor Villanueva, entre Miguel Silva y Ruta Nacional N°40 Sur. De 9.30 a 12.30 h.
- En la intersección de calle Aguirre con Ruta Provincial N°89 y zonas aledañas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Colomer, entre López y Resero; Goudge. De 8.30 a 12.30 h.