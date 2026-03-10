Niños envueltos en hoja de parra: la receta tradicional para prepararlos en casa

Los niños envueltos en hoja de parra son una de esas recetas que cruzaron océanos y generaciones hasta convertirse en un plato muy querido en distintas mesas argentinas, especialmente en Mendoza , donde la influencia de la inmigración árabe dejó una fuerte huella en la gastronomía local.

Este plato, conocido en Medio Oriente como “warak enab”, consiste en hojas de parra rellenas con una mezcla de arroz, carne y especias, enrolladas cuidadosamente y cocidas a fuego lento hasta lograr una textura tierna y un sabor profundo.

Aunque su preparación requiere algo de paciencia, el resultado vale la pena: pequeños bocados llenos de aroma y tradición.

Si las hojas son frescas, primero hay que blanquearlas durante un minuto en agua hirviendo para que se vuelvan flexibles. Luego se escurren y se reservan. Si son en conserva, basta con enjuagarlas suavemente para quitar el exceso de sal.

2. Preparar el relleno

En un recipiente se mezcla la carne molida con el arroz crudo, la cebolla picada, el tomate, el ajo, el perejil y las especias. Se añade el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta, y se integra todo hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Armar los niños envueltos

Se coloca una hoja de parra sobre una superficie plana con la parte brillante hacia abajo. En el centro se agrega una pequeña porción del relleno.

Primero se doblan los lados de la hoja hacia adentro y luego se enrolla desde la base formando un pequeño cilindro, similar a un rollito.

Es importante no rellenarlos demasiado, ya que el arroz se expandirá durante la cocción.

4. Colocar en la olla

Los niños envueltos se acomodan uno junto a otro en una olla, formando capas compactas. Esto evita que se abran mientras se cocinan.

Una buena técnica es cubrir el fondo de la olla con algunas hojas de parra extra o rodajas de tomate.

5. Cocción lenta

Se añade caldo o agua hasta cubrir apenas los rollitos y se coloca un plato encima para mantenerlos en su lugar durante la cocción.

Se cocina a fuego bajo durante 40 a 50 minutos, hasta que el arroz esté tierno y los sabores se hayan integrado.

niños envueltos (2)

El secreto para que queden perfectos

Uno de los trucos más utilizados en la cocina árabe es agregar unas gotas de limón al final de la cocción, lo que realza el sabor de las hojas de parra y aporta un toque fresco al plato.

También se pueden servir con yogur natural o con una salsa de yogur y ajo, que combina muy bien con el relleno especiado.