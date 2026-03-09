Acto central: todos los sociales desde las gradas y pasillos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Una multitud vibró con un despliegue escénico impecable en el teatro griego Frank Romero Day. Así lucieron mendocinos y turistas para asistir a la fiesta máxima.

Luego de las inclemencias climáticas que obligaron a reprogramar la agenda oficial, el teatro griego Frank Romero Day brilló finalmente para dar vida a "90 cosechas de la misma cepa" en el esperado acto central. En este escenario que brilló en su primera noche el día domingo, Azul Antolinez, representante del departamento de San Rafael, se consagró como la nueva Reina Nacional de la Vendimia, mientras que Agustina Giacomelli, de Tunuyán, fue elegida como la virreina nacional ante miles de espectadores.

El éxito de 90 cosechas de una misma cepa El despliegue artístico cautivó a la audiencia local e internacional mediante una narrativa que honró la tradición vitivinícola con una ejecución técnica impecable. La crítica y el público coincidieron en la calidad sonora de la jornada. La edición 2026 fue ovacionada de pie por mendocinos y turistas. Los cuadros no dieron respiro y la música en vivo fue la mejor desde que el espectáculo optó por esta modalidad.

Vendimia 2026 SHOW ACTO CENTRAL -42 Los artistas se lucieron en el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Milagros Lostes - MDZ El teatro griego se transformó en una pasarela de tendencias donde el público mendocino exhibió sus mejores elecciones de vestuario para la gran gala. A pesar de la inestabilidad previa, los asistentes no escatimaron en detalles. Los asistentes a la fiesta máxima de los mendocinos lucieron acorde a la gran noche, algunos con brillo y colores estridentes, otros optaron por lo clásico.

Vendimia 2026 SHOW ACTO CENTRAL -11 El público vibró con toda la emoción de una noche perfecta. Milagros Lostes - MDZ La jornada culminó con una modificación estratégica en la grilla artística que permitió a los presentes disfrutar de un cierre de lujo. Debido al movimiento de fechas, Luciano Pereyra fue el encargado de sellar la noche de coronación con su repertorio, anticipando lo que será la continuidad de los festejos programados para el próximo miércoles 11 de marzo.