Tras la reprogramación del Acto Central, Diego Gareca confirmó qué sucederá con el show de Luciano Pereyra
El subsecretario de Cultura informó que el clima obligó a reprogramar la fiesta. Tras el cambio del Acto Central, se definió qué pasará con Luciano Pereyra.
Este viernes por la noche se confirmó que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia será reprogramado y finalmente se realizará el domingo 8 de marzo. La decisión fue tomada debido a las condiciones climáticas previstas para el sábado.
En un principio, el espectáculo estaba programado para el sábado 7 en el tradicional escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, en Mendoza. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias intensas durante esa jornada, lo que llevó a las autoridades a modificar el cronograma para garantizar la seguridad del público, artistas y trabajadores.
Desde el Auditorio Ángel Bustelo, Diego Gareca, subsecretario de Cultura, dio a conocer la novedad y también informó qué sucederá con la repetición que se iba a llevar a cabo, en un principio, el domingo 8. En esa misma línea explicó qué sucederá con el show del cantante Luciano Pereyra, previsto para esa primera repetición.
Qué dijo Diego Gareca sobre el recital de Luciano Pereyra
"El Acto Central pasa para el día domingo. El día domingo, que estaba la repetición, se va a reprogramar para el día miércoles. Recordemos que lunes y martes tenemos recitales también en el Teatro Griego. El día miércoles, nosotros teníamos en la repetición programado a Luciano Pereyra. Con este movimiento que hacemos al día miércoles, Luciano Pereyra va a quedar programado para el día domingo. Solo vamos a tener la repetición el día miércoles, en el Teatro Griego", aclaró Gareca a la prensa.
"El artista no tiene fechas disponibles, tiene otros compromisos, así es que va a quedar programado el mismo día domingo después del Acto Central", comentó el subsecretario de Cultura.
"Aquellas personas que compraron las entradas a través de la plataforma EntradaWeb, a partir del jueves 12 se va a hacer la devolución correspondiente por la misma plataforma. Se tienen que comunicar directamente con la plataforma. Cuando ingresa uno a la plataforma, le van a ofrecer un mail que es por donde se hace el trámite de devolución del dinero a aquellas personas que lo consideren y deseen", explicó Gareca respecto a las entradas.