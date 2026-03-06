Tras la reprogramación del Acto Central, Diego Gareca confirmó qué sucederá con el show de Luciano Pereyra

El subsecretario de Cultura informó que el clima obligó a reprogramar la fiesta. Tras el cambio del Acto Central, se definió qué pasará con Luciano Pereyra.

Este viernes por la noche se confirmó que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia será reprogramado y finalmente se realizará el domingo 8 de marzo. La decisión fue tomada debido a las condiciones climáticas previstas para el sábado.

En un principio, el espectáculo estaba programado para el sábado 7 en el tradicional escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, en Mendoza. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias intensas durante esa jornada, lo que llevó a las autoridades a modificar el cronograma para garantizar la seguridad del público, artistas y trabajadores.

acto central fiesta de la vendimia cuadro final El Acto Central cambia de fecha: se realizará el domingo 8 de marzo. Marcos García / MDZ Desde el Auditorio Ángel Bustelo, Diego Gareca, subsecretario de Cultura, dio a conocer la novedad y también informó qué sucederá con la repetición que se iba a llevar a cabo, en un principio, el domingo 8. En esa misma línea explicó qué sucederá con el show del cantante Luciano Pereyra, previsto para esa primera repetición.

diego gareca en mdz (13) La decisión fue comunicada por Diego Gareca, subsecretario de Cultura. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué dijo Diego Gareca sobre el recital de Luciano Pereyra "El Acto Central pasa para el día domingo. El día domingo, que estaba la repetición, se va a reprogramar para el día miércoles. Recordemos que lunes y martes tenemos recitales también en el Teatro Griego. El día miércoles, nosotros teníamos en la repetición programado a Luciano Pereyra. Con este movimiento que hacemos al día miércoles, Luciano Pereyra va a quedar programado para el día domingo. Solo vamos a tener la repetición el día miércoles, en el Teatro Griego", aclaró Gareca a la prensa.

luciano pereyra show mendoza 4 Luciano Pereyra se presentará el domingo, tal como estaba previsto. "El artista no tiene fechas disponibles, tiene otros compromisos, así es que va a quedar programado el mismo día domingo después del Acto Central", comentó el subsecretario de Cultura.