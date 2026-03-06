Fiesta de la Vendimia: cómo ver el Acto Central en vivo y a qué hora comienza

La Fiesta nacional de la Vendimia 2026 entra en la cuenta regresiva. El Acto Central será este sábado, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La provincia de Mendoza se prepara para celebrar una nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos culturales más importantes de Argentina, que este año llega a su edición número 90 con espectáculos, desfiles y la presencia de reconocidos artistas.

El festival se desarrollará entre el 6 y el 10 de marzo de 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day, con distintas actividades que combinan música, cultura y la tradicional elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

Te puede interesar Peligra la Vendimia 2026: las precipitaciones que se esperan, según un meteorólogo

Por ahora, el Acto Central no está reprogramado, aunque desde el Gobierno no descartan hacerlo ya que el alerta por lluvias y tormentas podrían arruinar todo lo planificado para la Vendimia este sábado por la noche. La decisión final se comunicará este viernes por la tarde.

Acto Central vendiimia 2020 - 22.jpg Fiesta de la Vendimia con el Acto Central. Dónde ver la Vendimia 2026 en vivo Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir el festival a través de streaming en el sitio oficial del evento, ingresando a la plataforma del festival y seleccionando la opción “Fiesta de la Vendimia”. Se puede acceder a través de este link.

La fiesta se compone de tres momentos principales que forman parte del calendario vendimial: