Victoria Villarruel ya llegó a Mendoza para la Vendimia: qué actividades realizará

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este viernes a Mendoza para participar de una serie de actividades en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia . Será la autoridad nacional más destacada del evento que no espera la participación de primeras líneas del Gobierno nacional.

La visita de la vicemandataria genera una gran incomodidad en el Gobierno provincial por los duros cortocircuitos que viene de tener con el presidente Javier Milei, aliado del gobernador Alfredo Cornejo.

Incluso en la última semana Villarruel tuvo un durísimo cruce en redes sociales con el diputado nacional mendocino Luis Petri, quien la acusó de “golpista”. El exministro de Defensa compartirá con la vicepresidenta algunas de las actividades de Vendimia.

La vicepresidenta estará presente en el tradicional Desayuno de Coviar, que se desarrollará este sábado por la mañana. También se especula con su presencia en el agasajo organizado por Bodegas de Argentina en el Espacio Arizu a partir del mediodía o en otro almuerzo de productores que se organiza en el INTA, en Luján de Cuyo.

Hasta el momento son las únicas actividades vendimiales en las que está confirmada su participación, por lo que no estaría a la noche en el Teatro Griego Frank Romero Day para el Acto Central.

La última vez que Victoria Villarruel estuvo en Mendoza fue para la Fiesta de la Vendimia, Foto: Santiago Tagua/MDZ Victoria Villarruel estuvo en Mendoza para la Fiesta de la Vendimia 2024. Foto: Santiago Tagua/MDZ

En tanto, este viernes por la tarde Villarruel visitará el Valle de Uco. La vicepresidenta estará recorriendo distintos distritos del departamento de San Carlos reuniéndose con productores locales.

Esta será la segunda participación de Villarruel en la Fiesta de la Vendimia como vicepresidenta. Previamente estuvo en la edición 2024 de la tradicional celebración. En esa oportunidad llegó como representante del Gobierno nacional, cuando todavía tenía buen vínculo con Javier Milei.

Actualmente el escenario es completamente distinto. La vicepresidenta mantiene un enfrentamiento abierto con el presidente con acusaciones cruzadas desde hace largo tiempo.

Debido a este contexto, la visita de la vicemandataria genera incomodidad en el Gobierno de Mendoza, por las repercusiones que podría tener en Casa Rosada la imagen de Villarruel junto a Cornejo, aliado del oficialismo nacional.

Otro dato relevante de la visita de Villarruel, es que la vicepresidenta quedará en las próximas horas a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos. Es decir que durante su estadía en Mendoza será la máxima autoridad nacional.