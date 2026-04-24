"Una locura": Luis Petri volvió a cargar contra Victoria Villarruel tras el fallo judicial

El diputado nacional Luis Petri celebró este viernes la decisión de la Justicia de desestimar la denuncia que le había hecho la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que el mendocino la calificara de "golpista".

En diálogo con medios de comunicación en el acto de jura de diputados provinciales -entre los que se encuentra su hermana, Griselda Petri-, el sanmartiniano cargó contra la vicepresidenta, al calificar de "una locura" la presentación.

"Nosotros lo dijimos desde el primer momento. La verdad que nos parecía una una locura la presentación de esa de denuncia y la Justicia entendió lo mismo", sostuvo Petri.

Además, sumó que "las opiniones son libres y los hechos son sagrados".

"Yo lo dije antes y lo cierto es que la Justicia nos dio la razón. Estamos contentos por eso", planteó.

Por otro lado, sostuvo que -naturalmente- ya no tiene relación con Villarruel: "Yo dije lo que tenía que decir, estoy convencido y la Justicia me dio la razón", sostuvo.

La denuncia de Victoria Villarruel a Luis Petri

Tras la denuncia de Victoria Villarruel por las declaraciones del diputado Luis Petri en el ámbito público y mediático, la Justicia dictaminó la desestimación de la denuncia. El tribunal concluyó que los hechos señalados no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.

El diputado nacional había calificado el accionar de la titular del Senado como "funcional a la oposición" y le dijo golpista en la red social X, cuestionando su rol institucional.

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Luego la vicepresidenta hizo una denuncia donde sostenía que dichas expresiones eran delitos de calumnias, injurias y atentado contra el orden constitucional. La justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2, bajo la titularidad de la Secretaría nº 3, dictó una resolución clave en la causa CFP 985/2026. En su dictamen, el juez Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.

Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público. Asimismo, descartó la configuración del delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, al no hallarse evidencias de agrupaciones destinadas a cometer ilícitos.

La resolución, notificada este 22 de abril de 2026, reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.