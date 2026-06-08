Luis Petri presentó la declaración jurada: propiedades, deudas y su estado civil

El diputado nacional Luis Petri presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción antes de que se cumpla el plazo límite el 31 de julio, siguiendo los pasos de su excompañera de fórmula Patricia Bullrich. El libertario mendocino declaró propiedades, deudas y su estado civil.

Luis Petri presentó dos declaraciones juradas: una por el periodo como Ministro de Defensa y otra como diputado nacional. Las dos corresponden a los bienes y deudas que tenía hasta 2025.

Entre sus bienes figuran dos autos: un Fiat 600 de 1973 por un valor de $25.000 y una camioneta Chevrolet S10 4x2 de 2018 valuada en $25.044.800. En cuanto a bienes inmuebles figuran dos y de ambos solo tiene el 50 por ciento de la propiedad: una cochera en la Ciudad de Mendoza de 17 metros cuadrados valuada en $2.374.600 y un departamento en el centro de 200 metros cuadrados por $35.619.000.

Luis Petri y Cristina Perez en Mendoza durante los eventos de la Fiesta de la Vendimia.

En cuanto a las deudas, tiene una con su hermana Gisela Petri que le prestó dólares. Al inicio del período, la deuda ascendía a $17.700.000 y al terminar el año, el diputado nacional había pagado parte de su compromiso por lo que le debía a su hermana $13.389.990.

Otro dato llamativo es el valor de títulos públicos y privados sin cotización en el país de la su empresa de seguridad Security SAS, solo corresponden a $50.000 dentro de su patrimonio. La empresa originalmente se llamaba Fidunet SAS pero cambió de nombre en abril de 2022 y quedó a nombre solo de Luis Petri.

El estado civil de Luis Petri

Uno de los datos llamativos es el que corresponde al estado civil de Luis Petri. En la declaración jurada figura: unión de hecho. Es decir, que no está casado por civil con Cristina Pérez. Sin embargo, la periodista sí figura como miembro de su grupo familiar como conviviente y junto a su hijo Julián.

Cristina Perez y Luis Petri ceremonia https://cdn.jwplayer.com/previews/cidseJvE-ct4IVGcW IG Cristina Perez

Luis Petri y Cristina Pérez empezaron a salir en 2021 y en 2023 se comprometieron en Uspallata. En octubre del año pasado, en la mesa de Mirta Legrand la conductora aseguró que se habían casado en un ceremonia íntima. "Nos casamos con Luis, muy felices... yo soy su mujer samurai", dijo mientras mostraba el anillo con una gran sonrisa.

anillos cristina y luis petri Los anillos de la ceremonia de Luis Petri y Cristina Pérez. IG Cristina Pérez

Dos meses después, en el programa de Mario Pergollini confirmó que no estaba casada por civil. "Nos casamos con cura, hubo anillo y hubo tatuaje", dijo y ante la consulta del casamiento por civil agregó: "No hubo porque lo nuestro no es con el Estado".