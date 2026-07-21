Libertarios y petristas muestran diferencias con el cornejismo en un municipio clave

Durante los tres años que han trascurrido de la gobernación de Alfredo Cornejo tanto los legisladores que reportan a Luis Petri , como los concejales y desde que asumieron este año quienes vienen de la Libertad Avanza han tenido una actitud totalmente orgánica tanto en la Legislatura provincial como en las comunas radicales para el oficialismo mendocino.

Sin embargo, el tratamiento extenso del plan de adhesión al GIRSU, -Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- que Godoy Cruz fue el primer municipio en sumarse, generó suspicacias por las actitudes de La Libertad Avanza principalmente, en las que tuvo que intervenir como mediador el petrismo.

El municipio de Godoy Cruz adhirió al GIRSU públicamente el 5 de junio, día del ambiente. En un acto público se convirtió en la primera comuna en sumarse al plan que fue aprobado por la Legislatura provincial y que obliga en su artículo 10 a los departamentos a aprobar planes para adecuarlos a sus territorios.

Esa adhesión requiere de una ordenanza, es decir de una herramienta legal aprobada por el Concejo Deliberante. Hasta antes del receso invernal, fue imposible llevarla a comisión por las dudas que surgieron por parte de Celeste Atiye, quien forma parte de La Libertad Avanza , de los concejales que responden a Luis Petri : Jorge Magnaghi y María Filomena de Lourdes Cornejo y del peronista Martín González.

Fuentes del Concejo aseguraron a MDZ que esta situación generó nerviosismo por parte del radicalismo que sugirió que habían intenciones vinculadas a temas internos tanto de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza como de Petri que con el cornejismo que trababan el tratamiento de la ordenanza.

Consultado el presidente del Concejo, el radical Ricardo Tribiño, negó esta situación ante este diario y sólo admitió que hubo "dudas" pero que en realidad fueron de todos los ediles porque se trata de "un plan muy amplio". En ese sentido, sostuvo que la ordenanza llegará a comisiones a la brevedad y que también se aprobará en el corto plazo. También dijo que el tiempo lo dio el mismo radicalismo para que se puedan salvar los inconvenientes.

Atiye, quien responde al presidente de la Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, fue la más dura. Puso en tela de juicio el financiamiento del proyecto y se negó a aprobar la iniciativa si los fondos iban a surgir finalmente del Estado municipal. Por lo tanto, Magnaghi, intentó mediar como aliado del oficialismo pero no como parte de él: propuso que la directora del área fuera a dar explicaciones a la comisión algo a lo que finamente accedió el bloque oficial y que sucederá esta semana. En el Concejo hubo comentarios respecto de que los directores no acostumbran a dar explicaciones a los ediles.

Atiye, también tuvo una actitud que llamó la atención: presentó un RIGI municipal, para dar exenciones impositivas a empresas, algo que el municipio- como el resto de las comunas mendocinas- está complicado para avanzar debido a la situación de baja recaudación generalizada.

El reparto del poder en el Concejo de Godoy Cruz

A diferencia de los años anteriores, donde el radicalismo "puro" tenía mayoría, ahora el poder está más repartido dentro del Concejo godoycruceño. Los concejales oficialistas son Tribiño- que no vota porque es el presidente sino que puede desempatar-; Pedro San Martín; Fabricio Cuaranta; Noelia Santino; Agostina Teves y Gabriel Martínez.

Responden a Luis Petri, Jorge Magnaghi y María Filomena de Lourdes Cornejo pero forman parte de Cambia Mendoza. De La Libertad Avanza es Atiye. Los tres restantes son Jorge Quiroga -Partido Demócrata-; Francisco Cordón- Defensa Ciudadana- y Martín González que es peronista.

Es decir que el oficialismo requiere de aliados para sacar las ordenanzas.