"El Gobierno negoció nuestros recursos sin informar al Congreso": Maximiliano Ferraro apuntó contra la firma del acuerdo "Pax Silica" con Estados Unidos

El diputado de la Coalición Cívica exigió que la Cancillería entregue una copia del acuerdo y detalle las obligaciones aceptadas por la Argentina.

Maximiliano Ferraro apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la incorporación de la Argentina a Pax Silica. El legislador cuestionó la falta de información oficial sobre un acuerdo que incluye minerales críticos, energía, semiconductores e inteligencia artificial y expresó que la Casa Rosada avanzó con la adhesión sin intervención del Poder Legislativo.

En este marco, el diputado presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo explique los alcances de la alianza promovida por Estados Unidos. “El Gobierno negoció nuestros recursos sin informar al Congreso”, denunció el diputado a través de sus redes sociales.

La Argentina ingresó a Pax Silica a fines de junio junto con otros 34 países. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, suscribió la adhesión por instrucción del canciller Pablo Quirno. Estados Unidos diseñó este formato dentro de su estrategia para contener el crecimiento global de China, con el objetivo de contrarrestar el peso del gigante asiático. Además de Argentina, la región latinoamericana cuenta con participación de Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Maxi Ferraro X Maxi Ferraro X Ferraro exige conocer la letra chica de Pax Silica El legislador reclamó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe los detalles de la adhesión en un plazo de 30 días hábiles. El pedido contempla una copia completa del acuerdo y de todos los documentos relacionados con la negociación. Además, solicitó los memorandos de entendimiento, protocolos, declaraciones e instrumentos firmados durante la Cumbre Pax Silica.