El radicalismo defendió a Hebe Casado tras el proyecto de repudio por sus dichos contra Francia

Terminó el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, pero una polémica relacionada sigue vigente en Mendoza. El espacio opositor Encuentro Mendocino presionó sin éxito este martes para que se tratara un proyecto de declaración en contra de la vicegobernadora Hebe Casado , por declaraciones que realizó en contra de la Selección Francesa que fueron tomadas como racistas por parte de la Embajada de Francia en la Argentina, y que desembocó en una declaración como persona no grata de parte del embajador, Romain Nadal.

Fue este martes cuando el bloque Encuentro Mendocino (conformado por miembros del PJ y de La Unión Mendocina) pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración en repudio a los dichos de Casado, quien el pasado 4 de julio en la red social X, tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial, escribió: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a (Kylian) Mbappé".

Por supuesto, las declaraciones tuvieron un fuerte impacto, en particular por parte del embajador, quien la declaró como persona non grata y la acusó de ser una persona racista.

Como el proyecto de la oposición no pasó por comisiones, el Senado necesitaba mayoría especial (dos tercios) de los votos para prosperar, pero el oficialismo, que no decidió hacer declaraciones al respecto, no acompañó el proyecto de repudio y quedó archivado. De igual forma, algunos leen esta estrategia del radicalismo (y el resto de Cambia Mendoza) de otra forma: si bien la "salvaron", ningún senador habló a favor de la vicegobernadora.

De hecho, dentro del radicalismo sí aparecen críticas contra Casado, y está el caso de las declaraciones de la senadora nacional Mariana Juri, quien se diferenció de la vicegobernadora ; al igual que otros legisladores, quienes sin nombrarla, también sentaron una postura distinta, como por ejemplo la exlegisladora Claudia Najul.

Desde el radicalismo defendieron su accionar y aseguraron que no contestaron al proyecto de declaración porque "es una metodología acordada desde hace años" en el Senado. "Cuando algún bloque no acompaña a otro (ya sea que se trate trate de pedido de informes, proyecto de declaración o de resolución como en este caso) el bloque que pide el expediente habla en el recinto y no se le contesta. En general es así, y cuando el pedido se acompaña, nadie se refiere al tema", sostuvieron a MDZ.

La postura del peronismo

Quien habló de la oposición fue Pedro Serra, senador peronista sanrafaelino, quien aseguró que no se presentó el proyecto como una chicana política, y acotó que "la situación es mucho más grave y afecta a las relaciones internacionales".

"Creo que todos en la vida cometemos errores, pero hay momentos en los que hay que dar un paso atrás y no apostar doble contra sencillo en lo que son relaciones internacionales", dijo Serra, y agregó dirigiéndose hacia Casado: "Lo quiera o no, usted representa al Gobierno y a todos los mendocinos, y cuando tiene palabras desafortunadas, como hablar de una selección africana, de jugadores de origen africano, negros, que es lo que en realidad estaba diciendo, trajo consecuencias diplomáticas. Esto no puede pasar desapercibido", planteó.

Santiago Tagua/MDZ

Y agregó: "Por eso pedimos que el Gobierno de Mendoza dé explicaciones del caso. No es una chicana ni esperamos que se digan barbaridades. Esto es mucho más grave. En Mendoza, la mayoría de las inversiones son franceses. Si no van a apoyar el proyecto, cuando nosotros nos jactamos de lo respetuosos que somos los mendocinos, esto es un paso atrás. Vale la pena reconocer el error y a partir de eso, pedir disculpas correspondientes al país de Francia. La grandeza también se demuestra reconociendo los errores", sostuvo.

Del lado de los opositores, no dio referencias ningún legislador más, salvo Dugar Chappel, del Partido Verde, quien señaló que el oficialismo estaba "tapando las cuestiones que no le conviene" y agregó que "tenemos que terminar con esas actitudes".

"Me desconcierta que el Senado haga silencio. Tenemos que dar el ejemplo a la sociedad", cerró.

El pedido de Juicio Político contra Hebe Casado

Por último, el legislador kirchnerista Félix González, sugirió al resto de los senadores en el recinto que dejen de fijar opiniones "ya que hay un pedido de juicio político que se cursa en Diputados" y que en caso de prosperar, "el Senado es quien juzga, como marca el artículo 109 de la Constitución Provincial".

Como informó MDZ, este martes un grupo de radicales disidentes -encabezados Miguel Mathus Escorihuela y Fernando Armagnague- presentó un pedido formal de juicio político y argumentaron que Casado incurrió en tres causales: "generó un daño moral y material a la provincia al comprometer la cooperación con Francia y la Unión Europea, puso en ridículo el cargo que ocupa y forzó al gobernador a una situación diplomáticamente incómoda".

El pedido también cita la Ley Nacional 23.592 y la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, señalando que la expresión "equipo africano" para referirse a jugadores de Francia constituye una manifestación discriminatoria con consecuencias legales.