Las graves consecuencias de los dichos racistas de Hebe Casado

Hebe Casado tiene algunas aspiraciones políticas que, quizá, están más allá de sus posibilidades. Quiere ser intendenta de San Rafael y el destino que ella misma trazó le jugó una mala pasada: acaba de ser declarada persona non grata por Francia por sus dichos racistas. Justo la repudian desde el país del que son originarios los inmigrantes que le dieron vida al departamento que ella quiere Gobernar. San Rafael nació por empuje de Julio Balloffet y Rodolfo Iselín, inmigrantes franceses pujantes. Hebe Casado , nacida en ese departamento, es repudiada institucionalmente por Francia. Esa ironía se suma a que no tiene partido, estructura y tampoco potencial electoral que avalen su ambición. Pero antes de ser candidata, tiene otros problemas para resolver.

La vicegobernadora usó la red social X para amplificar lo que piensa, como ocurre frecuentemente en diversos temas. Mencionó a la selección francesa de fútbol como "selección africana" con todo despectivo y tomando estereotipos anacrónicos. “El equipo africano flojo de modales", dijo; suponiendo que era un comentario gracioso y tomando como base el estereotipo de que al ser negros, no son franceses. Toda la selección francesa tiene jugadores nacidos en ese país, salvo tres casos. De esos tres, dos también nacieron en Europa: Olise en Inglaterra y Marcus Thuram en Italia. Además del racismo que no es la primera vez que manifiesta, al vicegobernadora amplifica un problema de base: la ignorancia sobre el proceso de integración de Europa, Francia en particular y más aún con el deporte como eje.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, la declaró persona non grata y lo que pera Hebe Casado es una humorada de mal gusto termina en un problema de índole institucional. Casado “ejerce” habitualmente como Gobernadora por los frecuentes viajes de Alfredo Cornejo y tiene firma autorizada y es la representante oficial de Mendoza. Ahora ella será un escollo en cada reunión de cooperación en la que esté involucrada Francia podrá participar o, peor, los franceses no acudirán.

Hebe Casado está acostumbrada a asistir a eventos sociales y empresariales. Tiene alto perfil y suele estar al lado del Gobernador en cada acto, incluido donde no la llaman. La ofensa a Francia incluye a instituciones, empresas y capitales que para Mendoza son históricos y estratégicos. Mendoza tiene una larga historia de vínculo con ese país. Primero, con la industria del vino. Chandon, de Moët Hennessy, es la más tradicional, pero hay más de 10 bodegas de primera línea de esa “bandera” en las que la vicegobernadora es persona non grata.

Los intereses franceses en Mendoza son diversos. En la misma línea está la empresa Danone, propietaria de Villavicencio (sus aguas y la reserva) y una de las principales cadenas de retail de Argentina, es decir Carrefour (que tiene 44 locales en Mendoza). Renault es quizá una de las marcas francesas más “argentinizadas” por el arraigo que tiene y su madre madre Stellantis (que agrupa a otras automotrices) es, por ejemplo, una incipiente inversora en emprendimientos mineros, en particular del cobre (tiene participación en proyectos vecinos, como Los Azules). Justo donde Mendoza necesita ese tipo de capital. La verborragia incontrolable de Hebe Casado ha incomodado, pero afecta a las relaciones de la provincia, fuera de su cuenta de la red social X. El escándalo crece, con un llamativo silencio en el Ejecutivo y de todo el arco político local. Ningún dirigente de peso repudió o se despegó públicamente de los dichos de la vicegobernadora.

"Es un delito"

“No retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con la provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racista. No hay espacio para el racismo en la cooperación entre argentina y Francia. El racismo no es una opinión, es un delito”, dijo el embajador de Francia en Argentina. Hebe Casado no solo no se retractó de lo que dijo, sino que buscó invertir la carga y sugirió que racistas son los que la acusan, incluido el Embajador.

En el Gobierno tomaron una llamativa postura: ignorar el problema, a pesar de la relevancia institucional. Cornejo estuvo nuevamente este año en Francia para promocionar actividades conjuntas y ahora ese Gobierno repudia a su co-equiper. De hecho el propio embajador espera la palabra oficial de Cornejo, algo que no ha llegado. “No habla oficialmente y tampoco nos representa”. De esa manera desde el Ejecutivo buscan tomar distancia de Hebe Casado, aun cuando Cornejo ha tenido gestos políticos relevantes con la exintegrante del Pro. Incluso está entre las vices que más veces ha ocupado el cargo de gobernadora porque, justamente, Cornejo ha sido de los mandatarios que más ha viajado. La propia Casado también ha oficiado de “cara visible” de Mendoza en el exterior en varias misiones oficiales. Cornejo, por ahora se desentiende. Pero esperan su reacción. "Hago una diferencia entre los mendocinos y esta señora. No considero a los mendocinos como racistas y a los argentinos como racistas. Yo no he recibido ningún mensaje del gobernador, lo estoy esperando", dijo el Embajador.

Hebe Casado ha tenido polémicas por decir parte de lo que piensa en las redes sociales y ahora, con el rol institucional que tiene, esos dichos toman un matiz más relevante. Celebró muertes (cuando dijo ‘uno menos’ ante un homicidio), puso en duda el terrorismo de Estado, frivolizó las consecuencia de la pirotecnia en niños con autismo y, aseguran, es solo una muestra de lo que dice en privado.

Casado tuvo la suerte de estar en el lugar indicado para garantizarse un camino político que de otra manera no hubiera logrado. Llegó a la vicegobernación de rebote y con el asombro de las radicales como repercusión. Alfredo Cornejo armaba su estrategia electoral y tenía a Omar De Marchi, líder del Pro, como rival. De Marchi armó La Unión Mendocina y Cornejo quiso quedarse con el sello del Pro dentro de Cambia Mendoza. Hebe Casado era solo la llave para lograrlo y la ponderó como su compañera de fórmula, aún sin que tuviera un capital político propio. Las mujeres radicales que habían construido políticamente junto al Gobernador quedaron heridas.

Fue electa vicegobernadora en 2023 y, entre otras cosas, maneja la caja del Senado y de la Legislatura. Aspiró a conducir el Pro y embarcó al propio Cornejo en esa aventura en la cual fracasaron juntos. Adhiere a Milei, pero los libertarios no la quieren. Dice que quiere ser intendenta de San Rafael, pero en el principal departamento del Sur no tiene la reputación ni el arraigo político que sustente esa ambición, al menos por ahora. Tampoco es bien recibida por los "herederos" de Iselín y Balloffet, los fundadores de su pueblo.