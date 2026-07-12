Hebe Casado apuntó contra el "wokismo" tras ser declarada persona no grata por la Embajada de Francia

Hebe Casado quedó en el ojo de la tormenta luego de que la Embajada de Francia en Argentina la declarara persona no grata por su polémica publicación contra la Selección gala. Ahora, la vice mendocina apuntó contra el "socialismo" y el "wokismo".

En los últimos días Hebe Casado acaparó la atención de todos. Luego de que la vicegobernadora de Mendoza publicara en sus redes un controversial posteo en el que apuntaba contra la Selección francesa de fútbol (y su principal figura, Kylian Mbappé), la Embajada de Francia en Argentina tomó la determinación de declararla persona no grata hasta que se retracte.

En ese contexto, Casado volvió a utilizar sus redes sociales para expresarse. Fiel a su estilo directo, lejos de dar un paso atrás, la vicegobernadora mendocina replicó el posteo de un usuario que citaba una frase que Winston Churchill pronunció en 1945: "El socialismo puede comenzar con la mejor de las intenciones, pero siempre termina con la Gestapo".

En referencia a dicha cita, Casado sentenció: "Tal cual! El socialismo y el wokismo están destruyendo países que parecían civilizados".

Si bien este tipo de discurso forma parte de un pensamiento que la vicegobernadora expresa de manera abierta desde hace tiempo, la afirmación llega en un momento en el que está en el centro de la escena debido a sus dichos contra los jugadores de la Selección francesa de fútbol.

Qué había dicho Hebe Casado Cabe recordar que luego de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial 2026, la vicegobernadora de Mendoza había realizado un posteo que resonó en distintas partes del mundo. "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales", había expresado sin filtro Casado en su posteo en la red social "X". Para rematar, aseguró: "No lo aguanto a Mbappe".