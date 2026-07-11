Hebe Casado fue declarada persona no grata por la Embajada de Francia en Argentina

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, había expresado en sus redes sociales de manera polémica contra la selección francesa de fútbol.

Hebe Casado había publicado un polémico posteo contra la Selección francesa de fútbol en sus redes sociales.

La Embajada de Francia en Argentina declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, luego de los comentarios que publicó en sus redes sociales sobre la selección francesa. La polémica había estallado tras el partido en el que los galos eliminaron a Paraguay del Mundial 2026.

Así, con esta medida Casado no podrá participar de actividades en la sede diplomática mientras no se retracte. Además, ningún representante del Gobierno francés mantendrá reuniones con autoridades mendocinas si ella forma parte de esos encuentros. En ese sentido, fuentes diplomáticas del país europeo señalaron al diario Clarín que la decisión fue adoptada a raíz de las expresiones que la vicegobernadora mendocina difundió en su cuenta de X durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial.

Cabe resaltar que la declaración de persona no grata no implica, por el momento, una restricción para que Hebe Casado pueda ingresar o viajar a Francia.

En referencia al conflicto, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, cuestionó públicamente las expresiones de la vicegobernadora mendocina: "El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

El origen del conflicto entre Hebe Casado y Francia La polémica comenzó cuando la vicegobernadora publicó: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", en referencia al seleccionado francés y a su capitán, Kylian Mbappé.