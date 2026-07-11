La pelea por la tierra llegó al Senado: el proyecto de Milei que cambia las reglas para los campos extranjeros

El Senado se prepara para el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , una iniciativa que propone cambios en distintos aspectos relacionados con inmuebles, tierras rurales y derechos de propiedad .

El punto que genera mayor discusión es la modificación del régimen para la compra de campos por parte de extranjeros, dado que la propuesta busca eliminar las restricciones actuales sobre ciudadanos extranjeros que quieran adquirir tierras rurales en la Argentina.

El proyecto fue elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y desde su creación hasta entonces, sufrió varias modificaciones en su esencia original. El Senado busca tratarlo durante una sesión convocada para el jueves al mediodía junto a una serie de pliegos judiciales .

En un principio iba a ser tratado el 3 de junio, pero la falta de acuerdos obligó a postergar la votación; después se intentó abordar el 25 de junio, pero terminó suspendido por falta de quórum.

La nueva propuesta establece que las provincias tendrán intervención en las operaciones y deberán autorizar las ventas dentro de sus territorios . Las zonas de frontera tendrán un tratamiento diferente dentro de la norma. La compra de inmuebles rurales ubicados en esas áreas requerirá una aprobación conjunta entre los gobiernos provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional.

Los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán adquirir tierras rurales, salvo que cuenten con autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Gobierno nacional. Es decir, cada provincia mantendrá sus competencias sobre el territorio comprendido dentro de sus límites (tomando como referencia las atribuciones establecidas por la Constitución Nacional para definir el rol de las administraciones provinciales).

En ese marco, además, suma una figura de silencio administrativo para las operaciones que no reciban observaciones oficiales. Osea, si nadie (gobierno nacional o provincial) objeta la compra luego de 180 días, los compradores podrán acceder a la propiedad plena del terreno.

No es un espejo, pero Bullrich ve que su futuro se parece bastante al de la vicepresidenta. N/A

Expropiaciones y nuevas reglas para incendios

El proyecto también plantea modificaciones sobre los procedimientos de desalojo y crea una vía rápida para determinados casos. La iniciativa establece que un juez podrá ordenar la restitución inmediata de un inmueble cuando se trate de ocupaciones ilegales o situaciones de tenencia precaria.

El propietario deberá acreditar con documentación su derecho sobre la vivienda, terreno o campo para solicitar la devolución. La norma permite que el juez intime la entrega del inmueble dentro de las 72 horas posteriores al pedido realizado por el titular.

Los contratos de alquiler tendrán nuevas condiciones frente a incumplimientos de pago. El propietario deberá enviar una carta documento al inquilino y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para que pueda regularizar la deuda.