Javier Milei mueve otra ficha y prepara una reforma de Seguridad, Defensa e Inteligencia inspirada en el modelo de EE.UU.

El oficialismo busca llevar el paquete de leyes al Congreso durante el segundo semestre con una iniciativa que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, cambios en el funcionamiento de las fuerzas federales y una reorganización de la SIDE.

El oficialismo impulsa medidas que unificarían los objetivos de las fuerzas de seguridad de todo el territorio.

Los equipos técnicos del Ejecutivo aceleran la redacción de uno de los proyectos que Javier Milei quiere convertir en prioridad durante el segundo semestre. El paquete de leyes busca reorganizar distintas áreas del Estado vinculadas con la seguridad nacional y forma parte de la agenda que el oficialismo pretende llevar al Congreso.

La propuesta toma como referencia parte de la legislación vigente en Estados Unidos, la cual en 1947 creó el Consejo de Seguridad Nacional y la CIA. El modelo apunta a integrar áreas que hoy funcionan con competencias diferenciadas y fortalecer la planificación estratégica frente a situaciones vinculadas con el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los delitos transnacionales y los ciberataques. Es decir, un operativo de desarrollo conjunto entre todos los organismos.

Desde el Gobierno admiten que la iniciativa "todavía no está lista". Una vez concluida esa etapa, el proyecto pasará a formar parte de las prioridades legislativas del Ejecutivo.

El Gobierno busca garantizar el control estatal sobre la tenencia y portación de armas, tanto en personal activo como retirado. EFE Fuerzas conjuntas Uno de los principales cambios que analiza el Gobierno consiste en crear un Consejo de Seguridad Nacional. El organismo reuniría al Presidente, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Estado Mayor Conjunto, entre otras áreas.

El Ejecutivo considera que ese esquema permitirá ordenar el trabajo entre organismos que hoy intervienen sobre una misma problemática. La reforma también dará continuidad a una serie de medidas impulsadas por el oficialismo desde el inicio de la gestión, como son: la Ley Antimafia; los cambios sobre reincidencia y reiterancia; las modificaciones en los estatutos de las fuerzas federales; las herramientas de ciberseguridad y la actualización del marco de Defensa.