La Libertad Avanza vuelve a mover fichas en el Congreso tras la salida de Adorni

Los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Mendoza participaron este miércoles en Buenos Aires de una reunión encabezada por el presidente Javier Milei, en la que también fue presentado el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras la salida de Manuel Adorni.

La diputada nacional Mercedes Llano dialogó con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y brindó detalles del encuentro y de los temas que marcarán la agenda legislativa en los próximos meses.

Llano explicó que se trató de una reunión “organizativa, de definición de estrategia y de agenda, de presentación también de los nexos actuales y los que se incorporan en lo que hace a la coordinación de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo”.

Según detalló, el encuentro se desarrolló en distintas etapas. “Se presentó a Santilli, los equipos de comunicación y los nexos políticos de ambos poderes”, indicó. Luego, Milei encabezó dos exposiciones: “Una primera en la que planteó cuáles son las bases doctrinarias, filosóficas, sobre las cuales asienta sus decisiones y las distintas políticas públicas que impulsó el Gobierno y una segunda en la que desplegó el modelo económico”.

Consultada sobre los proyectos que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, Llano señaló que hubo “un fuerte foco en la reforma política” y destacó especialmente “la supresión de las Paso”.

La legisladora recordó además su postura histórica sobre el tema. “Estoy totalmente a favor de la supresión de las Paso”, afirmó, y agregó que la iniciativa “requiere del consenso de los gobernadores”.

“Yo creo que las normas electorales primero se tienen que simplificar para ordenar el sistema y para evitar el manejo discrecional que siempre termina beneficiando a los oficialismos”, sostuvo.

Respecto del régimen de Zona Fría, indicó que durante la reunión se confirmó que será parte de las discusiones legislativas. “Dijeron que lo van a discutir, no dijeron ni cuándo ni nada, pero que es un tema que se va a discutir”, expresó.

El cierre del caso Adorni y las expectativas económicas

Sobre la salida de Adorni, Llano reiteró una postura que ya había expresado públicamente. “Yo creo, y ya lo he manifestado públicamente, que él debería haber renunciado. Y en estos casos, independientemente de su figura, cuando hay sospecha siempre hay que privilegiar la investidura, en este caso presidencial, y el proyecto”.

“Siempre las ideas, los programas y los compromisos por encima. O sea, compromiso con la ciudadanía por encima de las personas”, agregó.

La diputada consideró que la situación política generó una paralización de la actividad parlamentaria, aunque aseguró que el escenario cambió tras la decisión adoptada por el Presidente. “Entiendo que ya es un tema cerrado, hay otro clima, claramente fue una situación, un escenario tenso, también que suscitó la parálisis, así que entiendo que esto va a dinamizar”, afirmó.

En relación con la economía, sostuvo que “está mejorando el salario real”, que existen “buenas señales en materia de inversión” y que “la inflación también está en caída”. En ese contexto, consideró que “están dadas las condiciones” para una recuperación de la actividad.

Al realizar un balance del encuentro con Milei y los legisladores oficialistas, Llano lo calificó como “muy positivo” y destacó el intercambio mantenido con el mandatario durante la última parte de la reunión.

“Muy entusiasmado, con fuerte convicción”, resumió la diputada, quien además definió al Presidente como “un gran líder, un gran motivador y muy confiado y seguro en relación al rumbo económico”. También aseguró que Milei se mostró “convencido de afrontar su modelo en el marco de una eventual reelección”.