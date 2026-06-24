El mendocino Álvaro Martínez arremetió contra el kirchnerismo: "12 años miraron para otro lado"

El diputado oficialista Álvaro Martínez se refirió al pago a los fondos buitres tras la bancarrota de 2001 y criticó al kirchnerismo por no solucionar el problema.

La Cámara de Diputados vive un acalorado debate en torno al pago a aquellos fondos que no ingresaron a los planes de pago tras la bancarrota en 2001. En ese contexto, el diputado mendocino de La Libertad Avanza Álvaro Martínez criticó fuertemente al kirchnerismo por su inacción durante 12 años.

Durante su alocución, el exPRO señaló que los primeros especuladores de deuda fueron los kirchneristas y que tuvieron 12 años “para solucionar esto”, además de señalar que no se está discutiendo acerca de si está bien pagar o no pagar: “Lo que estamos haciendo hoy es un acuerdo de una sentencia firme de algo que existe, que tiene un juez, montos y parte de algo que lamentablemente sentenciaron al país”, explicó.

En esa línea, enfatizó que frente a esto el Estado tiene “dos cosas por hacer”: “La primera, es la que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo, que es no hacer nada; y la segunda, es intentar pagar lo menos posible, cumplir con la obligación”, sentenció.

Los cruces con los diputados kirchneristas Martínez se refirió a Cristina Kirchner como “la tres veces condenada y hoy balconera con tobillera”, lo que despertó la furia de los diputados opositores, a quienes les retrucó: “Los especuladores son ustedes, estuvieron 12 años dando vueltas con algo que podrían haber solucionado”, a lo que agregó repetidamente: “No se pongan nerviosos”.

Además, remarcó que los diputados del kirchnerismo “no entienden, no lo quieren entender o no les importa” lo que se está tratando en la Cámara Baja: “Tenemos sentencias firmes en contra, tenemos negociaciones con quitas de entre el 30%, el 61% y el 77% con mecanismos de protección para el Estado argentino". Además, añadió: "Introdujimos en el acuerdo el trámite parlamentario porque no hay nada que esconder y lo llevamos a comisiones".