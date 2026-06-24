UNCuyo: las definiciones de Adriana García tras su sorprendente victoria

La segunda vuelta en la UNCuyo definió un cambio de conducción institucional. La fórmula de Encuentro Plural, encabezada por Adriana García y Ana Sisti, se impuso con el 53,36% de los votos y desplazó al oficialismo universitario. Tras el triunfo, la rectora electa explicó las razones de la victoria, cuestionó aspectos de la gestión saliente y adelantó sus prioridades.

La rectora electa de la UNCuyo, Adriana García, habló con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y sostuvo que el resultado respondió al mensaje que logró transmitir su espacio durante la campaña. “Estaba claro que se definía si se mantenía el curso actual de la política universitaria, que estaba dirigida por Esther Sánchez y Gabriel Fidel, o si se generaba un punto de inflexión en la trayectoria institucional de nuestra universidad”.

En ese sentido, remarcó que “si nos decimos que somos una institución democrática, sí o sí necesitábamos la alternancia” y consideró que la comunidad universitaria respaldó una propuesta centrada en la actividad académica. “Nuestro mensaje fue un mensaje eminentemente académico, porque tanto Ana Sisti como yo tenemos una sola trayectoria en la Universidad Nacional de Cuyo”.

Además, afirmó que “la bandera de la autonomía y más sobre todo con este gobierno nacional es la que ha primado ahora” y agregó: “Hoy necesitamos a la academia, no necesitamos a ningún partido político que de alguna manera nos esté indicando hegemónicamente qué hacer”.

Consultada sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales, García diferenció el contexto general de la gestión interna de los recurso s. “El problema del financiamiento lo tienen las 75 universidades nacionales”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que “no fue solamente una merma en el poder adquisitivo de los docentes, en las becas estudiantiles y en los mismos hospitales universitarios, también fue cómo se gestionó eso”.

Para la rectora electa, “el desfinanciamiento en realidad tiene como base la desaparición de la educación pública” y aseguró que ese fue uno de los mensajes expresados en las urnas. “Necesitamos que se defienda la educación pública, porque si uno se pone a pensar el tema de no cumplir con una ley de financiamiento universitario en una república, ¿dónde se ha visto esto?”.

Respecto de las interpretaciones políticas del resultado electoral, García rechazó que se trate de una victoria exclusiva del peronismo. “Nuestra campaña fue una campaña académica, académica”, enfatizó.

“Encuentro Plural justamente se define por la diversidad social, intelectual y cultural”, afirmó, y agregó que el espacio reúne “peronismo, sectores independientes y también sectores radicales”.

Bienestar universitario, inteligencia artificial y diálogo institucional

Sobre los primeros desafíos de gestión, García aseguró que la prioridad será mejorar las condiciones de bienestar dentro de la universidad. “Lo urgente es el tema del bienestar”, sostuvo.

En particular, advirtió sobre la situación de la obra social universitaria. “Nuestra universidad necesita la salud física, necesita la salud mental, necesita una infraestructura que cuide a la comunidad. Y eso es igual a nuestro departamento médico asistencial, que es el DAMSU, que está en una crisis importante y necesitamos poner foco ahí”.

También se refirió al avance de la inteligencia artificial y planteó que la universidad debe acompañar esos cambios tecnológicos sin perder su función formativa. “La inteligencia artificial ha sido un shock para el mundo entero”, señaló.

No obstante, consideró que el principal aporte de la universidad seguirá siendo el desarrollo del pensamiento crítico. “Lo fundamental es el diálogo socrático, es el pensamiento crítico. Eso no lo tiene, y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar en la universidad”.

En relación con el polémico muro construido en el predio universitario, fue crítica con la decisión adoptada por la gestión saliente. “Yo creo que fue muy desacertado la construcción del muro”, afirmó. Aclaró, sin embargo, que por ahora no existe una decisión tomada sobre el tema y que cualquier medida deberá debatirse en el Consejo Superior.

Finalmente, adelantó que la transición comenzará con reuniones junto a los distintos espacios que participaron de la elección. “Como comunidad universitaria terminamos los procesos electorales, las contiendas electorales, e inmediatamente nos reunimos a trabajar”, expresó.

Además, confirmó que ya mantuvo un primer contacto con Gabriel Fidel tras el reconocimiento del resultado electoral y anticipó que también se reunirá con la actual rectora. “El diálogo, por supuesto, en primer lugar”, concluyó.