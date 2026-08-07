UNCuyo: qué son las microcredenciales para las formaciones cortas y flexibles

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) integra un consorcio de universidades europeas y latinoamericanas que obtuvo financiamiento de la Comunidad Europea para desarrollar la iniciativa Plataforma Universitaria de Microcredenciales para la Empleabilidad y Nuevas Trayectorias Educativas (PUENTE). Los detalles y el funcionamiento.

Este grupo internacional se postuló a la convocatoria para la generación de capacidades institucionales del programa Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE, por sus siglas en inglés). Sus integrantes recibirán un subsidio de 800.000 euros, a ejecutar a lo largo de 36 meses, lo que les permitirá ampliar las trayectorias educativas y promover nuevas oportunidades de formación y desarrollo profesional en sus instituciones.

De los 180 proyectos CBHE aprobados, sólo cinco involucran instituciones argentinas. PUENTE es uno de ellos y su objetivo principal es transformar las instituciones de educación superior de Argentina, Paraguay y Perú en motores de desarrollo de competencias y empleabilidad, a través del diseño, puesta en marcha e institucionalización de ecosistemas de microcredenciales flexibles basados en resultados de aprendizaje y alineados con las necesidades del mercado laboral y el contexto regional.

Las microcredenciales son propuestas de desarrollo y aprendizaje —cursos o actualizaciones de posgrado— en formato corto y flexible que certifican conocimientos teóricos y prácticos. Permiten actualizar habilidades, desarrollar nuevas competencias y mejorar la inclusión laboral de jóvenes y trabajadores vulnerables.

En el contexto actual, emergen como una herramienta estratégica para ofrecer una formación de corta duración centrada en competencias específicas, validar aprendizajes adquiridos en contextos no formales e informales, ampliar el acceso y la permanencia en la educación superior, y reforzar el vínculo entre universidades, empresas y políticas públicas.

La responsable de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, Teresa Damiani, explicó que la implementación de microcredenciales en la UNCuyo responde a un consenso generalizado de la comunidad universitaria. Y que gracias a PUENTE se podrán implementar las medidas necesarias para llevar a cabo toda la elaboración de normativas para que se puedan otorgar este tipo de certificaciones.

El consorcio internacional está integrado por la Universitat Pompeu Fabra (España), como coordinadora, la Facultad Internacional de Estudios Sociales y Empresariales de Eslovenia, la Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), la Università degli Studi del Molise (Unimol, Italia) y FEDES – Federación Eurosur.

Desde América Latina, representando a Argentina —y junto a la UNCUYO— participa la Universidad Nacional de Tres de Febrero; por Paraguay, la Universidad Nacional de Caaguazú y la Universidad del Cono Sur de las Américas; y por Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Tecnológica del Perú.

La SIIP gestionó esta postulación gracias a una alianza con instituciones educativas europeas y a la conformación de redes de universidades internacionales, condición excluyente para participar. En los últimos años, ha crecido el historial de proyectos Erasmus que obtuvo la UNCuyo, lo que demuestra su capacidad para intervenir en propuestas de alto impacto.