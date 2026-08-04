Estudiantes de la UNCuyo se sumarán a una campaña de prevención del cáncer de boca

Durante una semana, la Facultad de Odontología de la UNCuyo , a través de la Secretaría de Extensión y de la asignatura Patología y Clínica Estomatológica, participará de la XV Campaña de Prevención del Cáncer de Boca "Prof. Dr. David Grinspan".

Se realizarán controles bucales gratuitos para toda la comunidad . En la Facultad de Odontología, los controles se llevarán a cabo el martes 11 y jueves 13 de agosto, en el Servicio de Estomatología y Medicina Bucal (SEMEB), ubicado en el edificio de Clínicas (Planta Baja).

Además, desde el lunes 10 al jueves 13 de agosto, de 8.30 a 13.30 el servicio de Odontología del Hospital Universitario ofrecerá controles gratuitos a toda la comunidad para detectar lesiones de boca potencialmente malignas.

Se invita a toda la comunidad a acercarse para realizarse un control bucal gratuito, sencillo e indoloro, y conocer las medidas de prevención y las técnicas de autoexamen.

Como cierre de la campaña, el viernes 14 de agosto se desarrollará una jornada científica en el Aula Magna de la Facultad de Odontología. Las actividades serán de 8 a 12 e incluirán conferencias y casos clínicos a cargo de docentes, investigadores y profesionales invitados.

Los interesados en participar se pueden inscribir aquí.

Sobre el cáncer de boca

Muchos cánceres pueden prevenirse con la eliminación de los factores de riesgo, como el consumo de alcohol y tabaco. Existen además factores adicionales que pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de boca, entre ellos la radiación solar, el trauma crónico (por dientes con cúspides filosas, reconstrucciones ásperas y desbordantes, prótesis mal adaptadas) y la infección con el virus del papiloma humano (VPH).

Resulta muy importante fomentar el autocuidado y el autoexamen de la cavidad bucal, intentando detectar tempranamente cualquier cambio que se aleje de la normalidad y realizar una consulta precoz. Además, los profesionales deben recibir la formación adecuada para atender este tipo de consultas con pericia.