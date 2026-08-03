La UNCuyo abrió inscripciones para aprender inglés, francés e italiano: cómo acceder

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo presentó los cursos de idiomas para el segundo cuatrimestre. Dentro del abanico, se puede aprender desde inglés, francés, alemán, portugués e italiano hasta español como lengua extranjera. Cómo acceder a las inscripciones y las fechas clave.

La oferta de IDIO+ incluye propuestas virtuales sincrónicas , virtuales asincrónicas y presenciales, en niveles iniciales y avanzados. Las clases comienzan el 26 de agosto y finalizan el 12 de diciembre.

Para participar es requisito ser mayor de 18 años —estudiantes por cumplir esa edad requieren autorización de padre, madre o tutor (excluyente)— y tener nivel secundario completo (no excluyente).

La inscripción tiene dos períodos diferenciados: hasta el 11 de agosto del nivel PreA1 y A1, ingresando aquí , y del 4 al 11 de agosto para el nivel A2 en adelante, ingresando aquí para consultar formulario de idioma de interés.

Quienes van a comenzar el nivel inicial (PreA1 y A1) realizan la inscripción siguiendo estos pasos: crean usuario en el sistema de autogestión , una vez registrados, colocan en el buscador el curso que desean realizar y proceden a la inscripción. Ante dudas sobre el proceso, consultar el instructivo .

Para quienes tengan conocimientos del idioma y quieren realizar el nivel A2 o superior, la inscripción tiene dos fases. La primera fase incluye inscribirse y rendir el examen nivelatorio virtual (ver aquí calendario de exámenes de nivelación). Este es un examen esencial para verificar el nivel de conocimiento que posee de la lengua (si se aprobó un curso de idioma hace menos de dos años, el examen no se rinde y se avanza a la segunda fase).

El primer paso dentro de esta fase es la inscripción, que se tramita en el sistema de autogestión creando un usuario y buscando el examen nivelatorio que desea rendir. Ante dudas sobre el proceso, consultar el instructivo.

¿Quiénes deben rendir examen nivelatorio?

Participantes nuevos con conocimientos previos del idioma y que creen tener un nivel A2 o superior

Ex Alumnos de IDIO+ que aprobaron hace más de dos años un nivel (la regularidad vence luego de ese tiempo)

Personas que rindieron un examen de nivelación en IDIO+ hace más de dos años

Participantes nuevos que desean acreditar un cierto nivel de idioma

Estudiantes que terminaron el ciclo de cursado en Colegio de Lenguas Extranjeras (CLE) hace más de dos años

Estudiantes del Programa Idiomas para la UNCUYO que aprobaron un nivel hace más de dos años

El segundo paso implica rendir el examen nivelatorio virtual (ver aquí calendario de exámenes de nivelación). El resultado del mismo se enviará al correo electrónico a la brevedad de haber rendido.

La segunda fase implica la inscripción al cursado. Como primer paso, del 7 al 14 de agosto, se deberá completar un formulario de Google para inscribirse a la propuesta deseada.

Los cursos estarán disponibles en las fechas previstas en el periodo de inscripción. Si un curso no aparece en el sistema, quiere decir que el cupo se ha completado. Se solicita no inscribirse a propuestas que no correspondan al nivel del idioma que se posee.