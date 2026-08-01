Las Heras se prepara para el Foro de Minería y Desarrollo Empresarial Joven en El Challao

La Municipalidad de Las Heras y la UNCuyo organizan el Foro de Minería y Desarrollo Empresarial Joven, una propuesta pensada para aprender, debatir y proyectar.

Este próximo 6 de agosto, de 9 a 16 hs, se realizará en el Centro Cultural ATSA de El Challao el Foro de Minería y Desarrollo Empresarial Joven, una jornada organizada por la Municipalidad de Las Heras y la UNCuyo con referentes del sector y diferentes espacios de intercambio apuntados a aprender, debatir y proyectar el futuro de la actividad.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Las Heras, busca abordar los mitos de la actividad, promover el debate responsable y exponer las oportunidades laborales, tecnológicas y de desarrollo profesional que la minería sustentable representa para el futuro. El evento también cuenta con el apoyo de la Fundación Plan Pilares y el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

Para participar del evento hay que inscribirse previamente haciendo click aquí. La jornada incluirá no solo charlas, exposiciones y talleres, sino también un patio de comidas durante toda la jornada y la presencia del DJ Modo Estéreo durante el break de la jornada.

La Municipalidad de Las Heras y la UNCUYO impulsan una jornada de debate y minería. Especialistas en minería y referentes del sector El evento comenzará con la apertura institucional, la cual estará a cargo del intendente de Las Heras, Francisco lo presti; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el gerente de la Fundación Pilares, Gustavo Rivarola; y el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, Augusto Roggiero.

Durante la jornada, disertarán (entre otros) el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y Camila Manfredi, de la Cámara de Servicios Mineros.