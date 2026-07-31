El Gobierno aprobó el tercer RIGI de la semana con la inclusión del proyecto de litio Sal de Oro

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro , desarrollado por la compañía surcoreana Posco en las provincias de Salta y Catamarca . La iniciativa contempla una inversión de US$ 547 millones destinada a ampliar la capacidad productiva del complejo y consolidar el desarrollo de la cadena de valor del litio en Argentina.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Economía, que informó que el Comité Evaluador del RIGI dio su aprobación para esta nueva etapa del emprendimiento. El proyecto permitirá incorporar una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, uno de los insumos estratégicos para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la ampliación generará exportaciones superiores a US$ 300 millones anuales una vez que la planta alcance su capacidad plena de producción.

Sal de Oro ya producía hidróxido de litio y, con esta nueva inversión, incorporará la elaboración de carbonato de litio, otro compuesto de alto valor agregado ampliamente demandado por la industria global de la electromovilidad. La diversificación de la producción busca incrementar el valor agregado de las exportaciones argentinas y fortalecer la posición del país entre los principales productores mundiales del mineral.

El proyecto se desarrolla sobre el Salar del Hombre Muerto, uno de los yacimientos de litio de mayor calidad del país, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca. La iniciativa de Posco forma parte de la estrategia de expansión que la compañía surcoreana impulsa en Argentina desde hace varios años, con inversiones orientadas a abastecer la creciente demanda internacional de minerales críticos para la transición energética.

La aprobación representa un nuevo avance para el RIGI, el régimen creado para promover inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros destinados a proyectos superiores a US$ 200 millones. El esquema busca acelerar el desarrollo de sectores estratégicos como la minería, la energía, el petróleo y gas, la infraestructura y la industria.

Con esta incorporación, el sector del litio continúa concentrando una parte significativa de los proyectos aprobados bajo el régimen. Argentina integra junto con Chile y Bolivia el denominado "Triángulo del Litio", que concentra cerca de la mitad de los recursos mundiales del mineral, y en los últimos años se convirtió en uno de los principales destinos de inversión para compañías internacionales del sector.

La nueva aprobación se suma a otros proyectos mineros autorizados por el RIGI durante el último año y refuerza el objetivo oficial de incrementar la producción y las exportaciones de minerales críticos, uno de los rubros con mayor potencial para generar divisas en la próxima década.

Tres proyectos de minería en una semana

La aprobación de la segunda etapa de Sal de Oro se produjo apenas días después de que el Comité Evaluador del RIGI autorizara otros dos proyectos de gran magnitud vinculados a la minería.

Uno de ellos fue la adhesión al régimen del proyecto de la sucursal dedicada de LIEX S.A., destinado a la producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. La iniciativa ampliará la capacidad de producción de litio en una de las provincias que integran el denominado "Triángulo del Litio".

El otro corresponde al proyecto Vicuña, desarrollado en la provincia de San Juan por las compañías BHP y Lundin Mining. La inversión inicial asciende a US$ 9.700 millones y constituye uno de los mayores desembolsos comprometidos bajo el RIGI. El emprendimiento apunta al desarrollo de uno de los principales distritos cupríferos del mundo e impulsará la producción de cobre, un mineral considerado estratégico para la transición energética.

Con las aprobaciones de Vicuña, LIEX y la segunda etapa de Sal de Oro, el Gobierno reforzó durante la última semana el perfil minero del RIGI, concentrando nuevas inversiones en cobre y litio, dos de los minerales críticos con mayor demanda prevista en los mercados internacionales.