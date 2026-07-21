Vista Energy busca ingresar al RIGI con un proyecto de US$5.800 millones en Vaca Muerta

Vista Energy , la empresa liderada por Miguel Gallucio , presentó formalmente ante el Ministerio de Economía la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) para desarrollar Bandurria Norte , un proyecto de US$ 5.800 millones que figura entre las mayores inversiones privadas previstas para Vaca Muerta y que apunta a consolidar el crecimiento de la compañía como uno de los principales productores y exportadores de petróleo de Argentina.

La iniciativa contempla el desarrollo integral del bloque mediante la perforación y completación de 332 nuevos pozos, además de un amplio programa de infraestructura destinado al tratamiento y transporte de hidrocarburos. El objetivo es incorporar una producción cercana a los 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

Bandurria Norte posee una superficie de 26.500 acres (10.700 hectáreas) y es operado íntegramente por Vista Energy, que controla el 100% de la concesión. A diferencia de otros activos de la empresa, el bloque aún no cuenta con producción y será el primer desarrollo ubicado fuera del núcleo operativo que la compañía consolidó durante los últimos años en Vaca Muerta.

El proyecto prevé la perforación de cientos de pozos horizontales junto con la construcción de una batería capaz de procesar alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, una estación compresora, oleoductos, gasoductos e instalaciones complementarias necesarias para el tratamiento y evacuación de la producción.

La infraestructura permitirá conectar el bloque con los principales sistemas de transporte de la Cuenca Neuquina y acompañar el incremento previsto de la producción durante los próximos años.

La expansión de Vista Energy

Bandurria Norte contribuirá a incrementar el volumen de petróleo disponible para exportación, uno de los principales objetivos de la estrategia energética nacional para aumentar el ingreso de divisas.

La solicitud al RIGI acompaña la expansión de Vista Energy, tras la adquisición de los activos de Petronas en La Amarga Chica, concretada este año con lo que consolidó su posición como el mayor productor independiente de petróleo del país y uno de los principales operadores de Vaca Muerta.

Hasta el momento, Vista acumula inversiones cercanas a US$ 7.000 millones en Argentina, produce más de 160.000 barriles equivalentes de petróleo por día y destina al mercado externo más del 70% de su producción de crudo, principalmente hacia mercados internacionales.