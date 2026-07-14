El Gobierno aprobó el RIGI para un proyecto de litio en Catamarca por US$709 millones

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) aprobó el ingreso del proyecto presentado por LIEX S.A. para la producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas , ubicado en Fiambalá , provincia de Catamarca con una inversión de US$709 millones.

La iniciativa contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, uno de los insumos estratégicos para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

El plan de inversión también incluye la perforación de pozos para la extracción de salmuera, la instalación de ductos de transporte, plantas de purificación, caminos internos, tuberías, instalaciones industriales complementarias, obras de control de inundaciones y el resto de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del proyecto.

De acuerdo con la información presentada ante el Comité Evaluador, el emprendimiento generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación. Además, los estudios técnicos estiman que el yacimiento dispone de recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción y que las exportaciones de carbonato de litio aportarían alrededor de US$ 400 millones anuales una vez que la planta alcance su régimen operativo.

Detrás del desarrollo del proyecto se encuentra LIEX S.A., subsidiaria en Argentina del grupo chino Zijin Mining, uno de los mayores conglomerados mineros del mundo. La compañía adquirió el proyecto Tres Quebradas en 2022 tras la compra de la canadiense Neo Lithium y desde entonces impulsa un plan de expansión por etapas para convertir al yacimiento catamarqueño en uno de sus principales activos de litio a nivel global.

El emprendimiento se localiza en el Salar Tres Quebradas (3Q), en el departamento de Tinogasta, cerca de la localidad de Fiambalá y a unos 30 kilómetros de la frontera con Chile, en plena cordillera de los Andes. El yacimiento se encuentra a una altitud promedio de 4.100 metros sobre el nivel del mar, una ubicación que presenta importantes desafíos logísticos y de infraestructura para su desarrollo.

La aprobación del RIGI corresponde a la segunda etapa de expansión del proyecto, que demandará una inversión de US$709 millones para incorporar una nueva planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Esta ampliación se suma a la primera fase del emprendimiento, ya puesta en marcha, y forma parte de un plan de crecimiento de largo plazo mediante el cual Zijin Mining busca incrementar progresivamente la capacidad productiva del yacimiento. Según la compañía, una vez completadas las distintas etapas previstas, Tres Quebradas podría alcanzar una capacidad de entre 60.000 y 80.000 toneladas anuales de carbonato de litio, consolidándose entre los mayores proyectos de litio de salmuera del mundo.

La aprobación del proyecto de LIEX consolida a Catamarca como uno de los principales polos de inversión en litio del país. La provincia concentra varios de los emprendimientos que buscan ampliar la producción argentina de este mineral, en un contexto de creciente competencia entre los países del denominado "Triángulo del Litio", integrado además por Chile y Bolivia, por captar inversiones vinculadas a la transición energética.

Inversiones por US$46.700 millones por el RIGI

Con esta aprobación, el RIGI alcanza los 21 proyectos autorizados desde la puesta en marcha del régimen, con inversiones comprometidas por US$46.700 millones. La cartera de iniciativas incluye desarrollos vinculados a minería, petróleo y gas, infraestructura energética e industrial, sectores considerados estratégicos por el Gobierno para incrementar las exportaciones y atraer inversiones de largo plazo.

El proyecto de LIEX se suma a otras inversiones mineras que ya obtuvieron la adhesión al régimen durante los últimos meses. Entre ellas figuran ampliaciones de proyectos de litio en Catamarca y Jujuy, como Fénix de Minera del Altiplano y Cauchari-Olaroz de Minera Exar, además de la expansión de la mina Veladero, en San Juan.

El RIGI fue creado por la Ley de Bases para promover grandes inversiones mediante un esquema de estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria, junto con beneficios tributarios y aduaneros para proyectos que cumplan los requisitos establecidos. La evaluación técnica de cada iniciativa está a cargo del Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que analiza los planes de inversión antes de recomendar su aprobación al Ministerio de Economía.