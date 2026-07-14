Cuál es la empresa mendocina que se metió en el selecto grupo que asesora a Amazon, Meta y al FMI

Una consultora mendocina logró dar un nuevo salto internacional al incorporarse a FocusEconomics , una de las plataformas de análisis y proyecciones macroeconómicas más reconocidas a nivel global y utilizada por empresas multinacionales, bancos y organismos internacionales para la toma de decisiones.

Se trata de Romano Group , que se convirtió en la única firma de Mendoza en formar parte de una red integrada por alrededor de 400 instituciones de distintos países. La incorporación permitirá que los análisis y proyecciones elaborados por la consultora pasen a integrar los denominados "Consensus Forecasts", informes que recopilan y procesan estimaciones de múltiples especialistas para ofrecer una visión más amplia sobre el comportamiento de las principales variables económicas.

La relevancia de esta plataforma queda reflejada en la magnitud de su alcance. Actualmente, FocusEconomics reúne más de 3.500 proyecciones individuales y cuenta con una trayectoria de 25 años en el seguimiento de indicadores vinculados al crecimiento económico, inflación, tasas de interés, comercio exterior, empleo, inversión y tipo de cambio, entre otros.

Entre los usuarios de sus informes se encuentran compañías globales como Amazon, Meta, Coca-Cola, Samsung, IBM, Unilever y Danone, además de organismos multilaterales de peso como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para la consultora mendocina, la incorporación representa un reconocimiento a la capacidad técnica desarrollada en materia de análisis económico y financiero. Alfredo Romano, director de Economía y Finanzas de la firma, destacó que el ingreso a la red internacional constituye "un reconocimiento a la calidad del trabajo realizado y una oportunidad para aportar una mirada sobre la economía argentina y regional a una plataforma de alcance global".

La participación en este ecosistema también le permitirá a la empresa contrastar sus escenarios económicos con perspectivas internacionales, identificar tendencias y riesgos con mayor anticipación y fortalecer las herramientas de análisis que ofrece a compañías e instituciones.

Una referencia local

El nuevo hito se suma a otro antecedente relevante para la firma local: Romano Group forma parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), del que participan 54 consultoras, entidades financieras y centros de investigación encargados de elaborar proyecciones sobre la evolución de la economía argentina.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la compañía mendocina presta servicios de consultoría en áreas vinculadas a economía y finanzas, auditoría e impuestos, estrategia y gestión de proyectos, políticas públicas e innovación y talento. Su desembarco en FocusEconomics la posiciona ahora dentro de un reducido grupo de referentes internacionales dedicados a la generación de inteligencia económica y financiera.