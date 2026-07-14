Cuáles son los puntos desafiantes del plan de Luis Caputo y las cartas que se guardó para despejar turbulencias

Con el programa financiero 2027 , el ministro de Economía, Luis Caputo , confía que el año que viene será "atípico", donde "la economía se va a llevar puesto a la política" y el presidente, Javier Milei, ganará en las urnas. Pero varios analistas apuntaron por los puntos más desafiantes del programa: las compras de reservas y las emisiones de deuda en moneda extranjera bajo legislación local.

El equipo económico dio a conocer la hoja de ruta con el que busca despejar la incertidumbre sobre la capacidad de pago, una suerte de "blindaje" electoral para cubrir los vencimientos de deuda. El programa plantea necesidades por US$24.900 millones entre pagos de capital e intereses en 2027.

Los analistas ponen el ojo en dos puntos que serán desafiantes para cumplir del programa presentado por el ministro de Economía. Por un lado, la adquisición de dólares, el Tesoro debería comprarle casi US$5.000 millones al BCRA . A su vez, la entidad monetaria tiene que conseguir divisas para la demanda de ahorristas minoristas, pago de Bopreales y la acumulación de reservas para cumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) . Por otro lado, se verá cuál es el apetito de los inversores por las colocaciones de deuda.

"Si bien el programa aporta una hoja de ruta clara para los próximos dos años, su cumplimiento descansa sobre supuestos ambiciosos de financiamiento y compras de divisas, lo que exige mucho del balance cambiario, en particular si se tiene en cuenta también el programa financiero del BCRA y la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI", señaló en un informe la consultora Invecq.

Y añadió: "En 2027 la exigencia cambiaria continuaría. El BCRA debería comprar casi US$ 11.000 millones: unos US$ 4.900 millones para el Tesoro, US$1.600 millones para el pago de Bopreal (se asume que una gran proporción se utiliza para pagar impuestos) y cerca de US$4.500 millones para cumplir con la meta de junio de 2027 con el Fondo. En un año electoral, esto parecería una meta exigente. Máxime en un contexto internacional potencialmente menos favorable, la reciente corrección en los precios del petróleo anticipa un menor aporte de divisas por exportaciones respecto del primer semestre 2026, mientras que la recuperación de la actividad económica podría traducirse en un aumento de las importaciones, incrementando la demanda de dólares por el canal comercial".

A ese escenario se suma la mayor demanda por dolarización de carteras por parte de los argentinos, típica de los años electorales. Frente a esa dinámica, la máxima auotirdad monetaria tendrá un test de fuego. Para tener un parámetro, en 2017 los datos de lo que se vendía y compraba para dólar ahorro fue de US$20.000 millones. El año pasado se batió récord, los ahorristas minoristas aquirieron divisas por US$22.310 millones.

Por otro lado, el programa oficial prevé emitir US$5.000 millones en bonos hard dollar en el mercado local durante 2027. Desde la consultora Econviews evaluaron que ese objetivo es posible, pero desafiante. Quedará por verse, en medio de las elecciones, el grado de apetito que tengan los inversores por más deuda. El equipo económico este año ya consiguió US$4.000 millones con las colocaciones del AO27 y AO28. Este viernes el Tesoro tendrá el primer test del mercado al programa oficial anunciado. La Secretaría de Finanzas ofrecerá el miércoles el Bonar 2029 (AO29), el nuevo título busca captar US$2.000 millones y completar emisiones por US$6.000 millones este año en el mercado local.

Las cartas que se guardó Caputo

Frente a estos posibles escenarios, el Ministro se reservó dos cartas para contrarrestar las tensiones cambiarias que se puedan presentar. La primera maniobra, dejó abierta como una opción la vuelta a los mercados internacionales, aunque en una primera instancia no está previsto y el propio Caputo reconoció que busca disminuir la "dependencia con Wall Street". Pero, de ser el caso, necesita que el riesgo país continúe a la baja y se ubique en niveles cercanos a 300/350 puntos básicos, según varios economistas.

A su vez, "Toto" Caputo se quedó con una bala de plata. El titular del Palacio de Hacienda dijo que el swap con Estados Unidos por hasta US$20.000 millones continúa disponible para afrontar eventuales episodios de volatilidad financiera en la previa electoral, aunque aclaró que requeriría de una conversación previa. Es decir, que se trata de un instrumento de última instancia y no de una fuente prevista dentro del escenario base. Cabe recordar que el Gobierno activó un tramo de ese acuerdo de monedas para devolver dólares que el Tesoro estadounidense había adelantado para controlar el tipo de cambio en la previa de las elecciones de octubre del año pasado.