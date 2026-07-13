Luis Caputo ya mira el fixture: así es el calendario financiero rumbo a 2027

Este lunes terminarán de cobrar los tenedores de deuda de los bonares y globales reestructurados en 2020, a los que el 9 de julio se les transfirió el dinero de los US$4.344 millones de vencimiento. El dinero ya está depositado en las cuentas del exterior y durante la jornada se liquidará en las locales, ya que el día de pago fue feriado y en horas reabre el sistema financiero. Puede pasar. Ahora, a pensar en el paso siguiente: el pago del 9 de enero de 2027, cuando se debe cumplir con el depósito de otros US$4.300 millones , correspondientes al primer vencimiento del próximo ejercicio. Según el ministro, ya hay en caja unos US$3.000 millones , con lo que se necesitaría obtener unos US$1.400 millones extras durante la última parte del año para completar el monto requerido.

Como no hay tiempo que perder, el primer paso en este sentido se dará el miércoles. Para el mismo día en que Argentina enfrente a Inglaterra en los Estados Unidos por las semifinales del Mundial 2026 , está prevista la primera licitación del Bonar 2029 (AO29) , que forma parte de la estrategia del Palacio de Hacienda para continuar obteniendo financiamiento en dólares en el mercado local, una vez agotados los cupos de emisión del AO27 y del AO28 , por los que se obtuvieron unos US$4.000 millones . Se trata de un bono en dólares bajo ley argentina con las siguientes características:

La idea de Hacienda es abrir una nueva serie de licitaciones con las divisas depositadas en el mercado doméstico como objeto de deseo. Estos son los dólares que los argentinos fueron comprando durante todos estos meses y que, en su mayoría, no se retiraron del sistema financiero local y no tienen mucho destino de inversión. Entre el dinero a seducir están, obviamente, los dólares de los pagos del 9 de julio, que, una vez liquidados, están a disponibilidad de nuevos horizontes de renta.

La característica de estas colocaciones es que tienen rendimiento mensual, con lo que se equiparan a un plazo fijo, pero cuentan, además, con una tasa de retorno muy superior a cualquier dinero que pueda colocarse en un plazo fijo en dólares, tanto en el mercado local como en el exterior. En este caso, y a diferencia de las emisiones anteriores, no habrá un monto máximo específico para la primera colocación, y el único límite será el tope global del programa de US$2.000 millones . Suponen en Economía que el monto se logrará rápidamente y se podrá mostrar otro logro en la estrategia oficial.

Al momento, la Secretaría de Finanzas anunció el lanzamiento del instrumento, pero todavía no publicó la resolución con las condiciones específicas de la licitación del 15 de julio (precio de colocación, cronograma de recepción de ofertas y eventuales topes de adjudicación). Estos detalles suelen difundirse pocos días antes de la operación mediante el llamado oficial del Ministerio de Economía.

La idea general, y de probabilidad alta de logro, es que, una vez completada la colocación del bono, no haya dificultades en presentar en sociedad la total disponibilidad del dinero para pagar el próximo 9 de enero. Ese día se tiene que completar la primera liquidación de los bonares y globales reestructurados durante el gobierno de Alberto Fernández. Quedará, entonces, como tarea para el resto del semestre mostrar cómo se completará el dinero para el segundo vencimiento de 2027, por otros US$4.344 millones. Y cerrar así el ciclo de liquidación de estos bonos durante la gestión de Javier Milei. Un dato a tener en cuenta es que la deuda para 2027 queda ahora en US$17.000 millones, incluyendo los dos vencimientos de la reestructuración de 2020. Si el riesgo país perfora los 300 PB en lo que resta del segundo semestre, se puede volver a los mercados y despejar todos los vencimientos.

El BCRA había anunciado, además, la operación de cancelación de las operaciones de REPO vigentes el viernes pasado, luego del cierre de los mercados financieros locales y mundiales. Lo hizo anunciando que: "El Banco Central canceló US$6.000 millones en REPO vigentes y concertó uno nuevo por el mismo monto, fortaleciendo su liquidez en moneda extranjera y la previsibilidad del flujo de divisas". La tasa de interés pagada por la operación es de 4%, un nivel sustancialmente menor al que conseguiría hoy Argentina en los mercados internacionales con un riesgo país por arriba de los 400 puntos básicos, nivel que implicaría un pago de aproximadamente entre 8% y 9% de tasa.

Mencionó también que la operación se concertó con 10 bancos internacionales de primer nivel, con lo que se amplía la cantidad de entidades financieras mundiales participantes en los REPO vigentes, y confirmó que con la operación se refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para 2026 y 2027, con lo que "esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local". Explicó la entidad que, al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA. En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por US$8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA.