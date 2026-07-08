Luis Caputo adelantó que Kristalina Georgieva visitará el país a fin de mes

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, viajará a Argentina para continuar el diálogo económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó a través de sus redes sociales que la directora gerente del Fondpo Monetario Internaional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará el país invitada por el presidente, Javier Milei.

"Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico", dijo Caputo.

Cabe recordar que el FMI aprobó la segunda revisión del programa,con otro waiver de por medio.