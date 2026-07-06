Luis Caputo: "El objetivo es refinanciar los vencimientos a la menor tasa posible"

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero 2026-2027 para hacerle frente a los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera que enfrenta el equipo económico el año que viene, en medio de las elecciones.

"El objetivo es refinanciar los vencimientos a la menor tasa posible", señaló Luis Caputo.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, mostró las necesidades y fuentes de financiamientos para 2026 y 2027.

En cuanto a las necesidades para este año, en torno a US$19.200 millones, se componen entre vencimientos de capital e intereses.

El desagregado de los vencimientos de capital, que ascienden a US$9.300 millones, aparecen:

FMI US$1.100 millones

Bonares US$2.400 millones

Globales US$3.000 millones

Organismos Internacionales, exluido el Fondo, US$2.700 millones.

Por el lado de los vencimientos de intereses, que implican US$8.900 millones, el listado se compone:

FMI US$3.100 millones.

Bonares US$1.800 millones.

Globales US$2.100 millones

Organismos internacionales (sin FMI) US$2.000 millones.

Por el lado de las fuentes de financiamiento para 2026, que trepan a US$22.900 millones, el equipo económico enumeró:

Compras de dólares al Banco Central (BCRA) US$6.700 millones.

Roll over de la deuda intra sector público (capital e intereses) US$800 millones.

Préstamos con garantías de organismos internacionales US$4.000 millones.

Desembolso del FMI US$1.900 millones

Organismo Internacionales (excluido FMI) US$2.800 millones

Emisiones de deuda local US$6.000 millones.

Privatizaciones US$800 millones.

De esta manera, este año arrojaría un saldo postivo de US$3.700 millones, que serviría de colchón de cara al año que viene.

Programa financiero 2027

En cuanto al programa financiero de 2027, año electoral, el mismo tendrá necesidades de financiamiento por US$24.900 millones, entre pagos de capital e intereses.

Por el lado de los vencimientos de capital, que llegan a US$15.700 millones, se componen de:

FMI US$4.400 millones

Bonares US$4.900 millones

Globales 3.600 millones

Organismos internacionales (sin FMI) US$2.800 millones.

En tanto, los interes, que demandan US$9.200 millones, surgen de los siguientes ítems:

FMI US$3.100 millones

Bonares US$1.900 millones

Globales US$2.100 millones

Organismos internacionales (por fuera del Fondo) US$2.100 millones.

Las fuentes de financiamiento previstas cubren la totalidad y se desagregan de la siguiente manera: