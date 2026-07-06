Con más reservas y menos vencimientos, Luis Caputo presenta su plan para consolidar el programa financiero

El equipo económico presenta un programa que busca garantizar los vencimientos de 2026 y 2027 sin recurrir al financiamiento voluntario, apoyado en la renovación de los REPO y una mejora del perfil de deuda.

El Gobierno presentará este lunes en sociedad su plan financiero de cierre del 2026 y de todo el 2027, asegurando que ya tiene la disponibilidad financiera para cerrar este ejercicio y cumplir con los vencimientos del próximo. La clave para este movimiento, que será anunciado y avalado por Javier Milei, y su ministro de Economía Luis Caputo, fue el anuncio del viernes pasado de la refinanciación de los REPO vigentes por unos US$6.000 millones, luego de una negociación con 10 bancos internacionales que trasladaron el total de los vencimientos hasta septiembre de 2028.

Esto será 11 meses después de la próxima elección presidencial y nueve meses de la finalización de la actual gestión de Javier Milei. La renovación de los REPO implicará, además, una segura reducción del riesgo país, que probablemente perfore hacia abajo la barrera de los 400 puntos básicos, y un incremento en las reservas del Banco Central para llegar a los US$50.000 millones.

Probablemente, con este panorama, el Gobierno llegue el jueves al pago de los US$4.344 millones correspondientes al vencimiento de los bonares y globales correspondientes a la reestructuración de deuda del 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. En la presentación de este lunes se despejará también la incógnita sobre cuál será la fórmula final de ordenamiento de dólares para organizar el pago. Se hará con reservas acumuladas y un mix de dólares financiados. Y, cuando se concrete el pago, el gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo como ministro de Economía, habrá completado unos 21.000 millones en vencimientos de la deuda reestructurada, sin recurrir a los mercados internacionales. Se sabrá también si la idea es continuar con la misma estrategia de los tres primeros años de gestión de Javier Milei durante el cuarto, o si el corrimiento de los plazos de los REPO podría permitir recurrir a los mercados financieros internacionales de deuda voluntaria.

Si se renovaron los REPO, las reservas (netas) deberían irse el lunes por arriba de los US$50.000 millones. La renovación es a septiembre de 2028, así que se despejan también unos US$6.000 millones para las elecciones del año que viene. Un dato a tener en cuenta es que la deuda para el 2027 queda ahora en US$17.000 millones, incluyendo los dos vencimientos de la reestructuración de 2020. Si el riesgo país perfora los 300 PB en lo que resta del segundo semestre, se puede volver a los mercados y despejar todos los vencimientos.

El BCRA anunció la operación de cancelación de las operaciones de REPO vigentes el viernes pasado, luego del cierre de los mercados financieros locales y mundiales. Lo hizo anunciando que "el Banco Central canceló US$6.000 millones en REPO vigentes y concertó uno nuevo por el mismo monto, fortaleciendo su liquidez en moneda extranjera y la previsibilidad del flujo de divisas". La tasa de interés pagada por la operación es de 4%, un nivel sustancialmente menor al que conseguiría hoy Argentina en los mercados internacionales con un riesgo país por arriba de los 400 puntos básicos, nivel que implicaría un pago de aproximadamente entre 8 y 9% de tasa.