Con más reservas y menos vencimientos, Luis Caputo presenta su plan para consolidar el programa financiero
El equipo económico presenta un programa que busca garantizar los vencimientos de 2026 y 2027 sin recurrir al financiamiento voluntario, apoyado en la renovación de los REPO y una mejora del perfil de deuda.
El Gobierno presentará este lunes en sociedad su plan financiero de cierre del 2026 y de todo el 2027, asegurando que ya tiene la disponibilidad financiera para cerrar este ejercicio y cumplir con los vencimientos del próximo. La clave para este movimiento, que será anunciado y avalado por Javier Milei, y su ministro de Economía Luis Caputo, fue el anuncio del viernes pasado de la refinanciación de los REPO vigentes por unos US$6.000 millones, luego de una negociación con 10 bancos internacionales que trasladaron el total de los vencimientos hasta septiembre de 2028.
Esto será 11 meses después de la próxima elección presidencial y nueve meses de la finalización de la actual gestión de Javier Milei. La renovación de los REPO implicará, además, una segura reducción del riesgo país, que probablemente perfore hacia abajo la barrera de los 400 puntos básicos, y un incremento en las reservas del Banco Central para llegar a los US$50.000 millones.
Probablemente, con este panorama, el Gobierno llegue el jueves al pago de los US$4.344 millones correspondientes al vencimiento de los bonares y globales correspondientes a la reestructuración de deuda del 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. En la presentación de este lunes se despejará también la incógnita sobre cuál será la fórmula final de ordenamiento de dólares para organizar el pago. Se hará con reservas acumuladas y un mix de dólares financiados. Y, cuando se concrete el pago, el gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo como ministro de Economía, habrá completado unos 21.000 millones en vencimientos de la deuda reestructurada, sin recurrir a los mercados internacionales. Se sabrá también si la idea es continuar con la misma estrategia de los tres primeros años de gestión de Javier Milei durante el cuarto, o si el corrimiento de los plazos de los REPO podría permitir recurrir a los mercados financieros internacionales de deuda voluntaria.
Si se renovaron los REPO, las reservas (netas) deberían irse el lunes por arriba de los US$50.000 millones. La renovación es a septiembre de 2028, así que se despejan también unos US$6.000 millones para las elecciones del año que viene. Un dato a tener en cuenta es que la deuda para el 2027 queda ahora en US$17.000 millones, incluyendo los dos vencimientos de la reestructuración de 2020. Si el riesgo país perfora los 300 PB en lo que resta del segundo semestre, se puede volver a los mercados y despejar todos los vencimientos.
El BCRA anunció la operación de cancelación de las operaciones de REPO vigentes el viernes pasado, luego del cierre de los mercados financieros locales y mundiales. Lo hizo anunciando que "el Banco Central canceló US$6.000 millones en REPO vigentes y concertó uno nuevo por el mismo monto, fortaleciendo su liquidez en moneda extranjera y la previsibilidad del flujo de divisas". La tasa de interés pagada por la operación es de 4%, un nivel sustancialmente menor al que conseguiría hoy Argentina en los mercados internacionales con un riesgo país por arriba de los 400 puntos básicos, nivel que implicaría un pago de aproximadamente entre 8 y 9% de tasa.
Mencionó también que la operación se concertó con 10 bancos internacionales de primer nivel, con lo que se amplía la cantidad de entidades financieras mundiales participantes en los REPO vigentes, y confirmó que con la operación se refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027, con lo que "esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local". Explicó la entidad que, al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA. En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por US$8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA.
Los REPO originales que el gobierno de Javier Milei renegoció el 3 de julio de 2026 son las operaciones que el Banco Central fue tomando con bancos internacionales entre diciembre de 2024 y enero de 2026, y que en conjunto sumaban US$6.000 millones. Con la operación anunciada ahora, esas líneas fueron canceladas y reemplazadas por un único REPO de igual monto, con vencimiento en septiembre de 2028.
El detalle es el siguiente
Primer REPO – diciembre de 2024
- Monto: US$1.000 millones.
- Garantía: títulos públicos del BCRA.
- Objetivo: fortalecer las reservas internacionales y reabrir el acceso al financiamiento externo.
Segundo REPO – junio de 2025
- Monto: ampliación por US$2.000 millones.
- Total acumulado: US$3.000 millones.
- Novedad: participaron siete bancos internacionales y se utilizaron como garantía títulos BOPREAL Serie 1-D.
Tercer REPO – enero de 2026
- Monto: US$3.000 millones.
- Plazo: 372 días.
- Tasa: SOFR + 400 puntos básicos (aproximadamente 7,4 % anual al momento de la colocación).
- Garantía: BONAR 2035 y BONAR 2038 en cartera del BCRA.
La operación de renovación del REPO no incrementó el endeudamiento neto del BCRA: sustituyó tres líneas de corto plazo por una sola de mayor plazo, mejorando el perfil de vencimientos y evitando pagos por US$6.000 millones durante 2026 y 2027.