Cambia el plazo fijo: todas las tasas del 6 de julio banco por banco

Las tasas de interés para el plazo fijo se ubican entre el 16% y 19,5% anual, pero las entidades medianas y regionales ofrecen hasta 23%.

Las tasas de plazo fijo al 6 de julio van del 16% al 23% anual según el banco elegido. Foto: Walter Moreno / MDZ

Las tasas de plazo fijo continúan su tendencia a la baja en los principales bancos del país. Al 6 de julio de 2026, los grandes bancos ofrecen rendimientos de entre el 16% y el 19,5% anual, mientras que los bancos medianos y regionales siguen siendo la opción más conveniente para quienes buscan mayor rentabilidad.

Los datos surgen del listado publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se actualiza periódicamente con la información que reportan las propias entidades en el marco del Régimen Informativo de Transparencia.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Macro lideran con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5% para clientes. Les siguen Banco Nación con 19%, BBVA con 18,75%, Banco Galicia y Banco Credicoop con 17,5%, e ICBC con 17,2%. Más abajo aparecen Banco Ciudad con 17% y Santander junto con Banco Patagonia con 16%.

Los bancos medianos y regionales ofrecen los mejores rendimientos del mercado este julio. Foto: Shutterstock Qué bancos pagan más por un plazo fijo Para quienes están dispuestos a explorar más allá de los bancos tradicionales, las opciones más competitivas son las entidades medianas y regionales que también reciben depósitos de no clientes. Banco del Sol, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba ofrecen la TNA más alta del mercado con 23%. Detrás aparecen Banco Meridian con 22,5%, Banco BICA, Banco CMF y Banco Voii con 22%, además de Bibank y Banco Mariva con 21%.

Vale destacar que en algunos casos ser o no ser cliente de la entidad impacta en la tasa ofrecida. Banco Provincia, por ejemplo, sube al 21% para no clientes, mientras que Banco Hipotecario ofrece 17% a clientes pero 20,5% a quienes abren el plazo fijo sin serlo.