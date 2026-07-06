Qué es la Certificación Negativa de Anses y por qué la necesitás para tus trámites

La Certificación Negativa de Anses es un comprobante clave para trámites y tiene una validez de 30 días, garantizando la ausencia de ciertas registraciones.

La Certificación Negativa de Anses puede descargarse gratis desde la web o la app mi Anses. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó cómo obtener la Certificación Negativa, un documento que puede ser requerido por organismos públicos, bancos y otras instituciones para realizar diferentes trámites. El certificado se descarga de forma gratuita y tiene una validez limitada.

Qué es la Certificación Negativa de Anses La Certificación Negativa es un comprobante emitido por el organismo que acredita que una persona no registra determinadas situaciones laborales, previsionales o sociales al momento de la consulta. Entre otras cuestiones, certifica que no existen declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, aportes como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

Además, el documento informa que el titular no percibe prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Asignaciones Familiares, la Prestación por Desempleo, Progresar, programas sociales o jubilaciones y pensiones nacionales vigentes. También indica si la persona se encuentra inscripta como monotributista social.

Cómo sacar la Certificación Negativa Para obtener el comprobante solo es necesario contar con el número de CUIL. El trámite puede realizarse desde la página web de Anses, donde el usuario deberá ingresar a la sección Certificación Negativa, completar el formulario con su CUIL y seleccionar el período por el que solicita el certificado.

También es posible realizar la consulta desde la aplicación mi Anses, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En ambos casos, el documento se genera de manera inmediata.