Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha y así quedó el pozo
El Quini 6 tuvo un gran ganador en la Revancha con un pozo millonario, mientras que otras modalidades quedaron vacantes.
El sorteo del Quini 6 dejó este domingo 5 de julio un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador acertó los seis números de la modalidad Revancha y se llevó un premio de $5.450.960.890,80, mientras que las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes.
Los resultados del Quini 6
En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39. El pozo de $3.676.407.386,40 no tuvo ganadores con seis aciertos, por lo que quedó vacante.
En La Segunda, los números favorecidos fueron 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45. Tampoco hubo apostadores con los seis aciertos, por lo que el premio de $1.100.000.000 quedó acumulado para el próximo sorteo.
La gran noticia de la noche llegó con la Revancha, donde los números 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29 le permitieron a un único ganador quedarse con el impresionante premio de $5.450.960.890,80. El apostador es de Paraná, Entre Ríos.
Por su parte, en el Siempre Sale los números sorteados fueron 01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37. En esta modalidad hubo 34 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán $13.682.662,94 cada uno. El próximo sorteo del Quini 6, previsto para el 8 de julio, pondrá en juego un pozo estimado de $6.700.000.000