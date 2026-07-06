Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha y así quedó el pozo

El Quini 6 tuvo un gran ganador en la Revancha con un pozo millonario, mientras que otras modalidades quedaron vacantes.

El sorteo del Quini 6 dejó este domingo 5 de julio un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador acertó los seis números de la modalidad Revancha y se llevó un premio de $5.450.960.890,80, mientras que las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes.

Los resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39. El pozo de $3.676.407.386,40 no tuvo ganadores con seis aciertos, por lo que quedó vacante.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45. Tampoco hubo apostadores con los seis aciertos, por lo que el premio de $1.100.000.000 quedó acumulado para el próximo sorteo.

La gran noticia de la noche llegó con la Revancha, donde los números 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29 le permitieron a un único ganador quedarse con el impresionante premio de $5.450.960.890,80. El apostador es de Paraná, Entre Ríos.