ARCA: cómo hacer la recategorización del Monotributo paso a paso

Los monotributistas de ARCA ya pueden realizar la recategorización semestral, un trámite que permite actualizar la categoría dentro del régimen simplificado de acuerdo con la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. La gestión es obligatoria para aquellos contribuyentes cuyos parámetros hayan cambiado, aunque existen algunas excepciones.

La recategorización se determina considerando distintos indicadores , entre ellos los ingresos brutos acumulados, el consumo de energía eléctrica, la superficie destinada a la actividad y el monto de los alquileres comerciales. Con esos datos, el sistema establece si corresponde mantener la categoría actual o pasar a una superior o inferior.

Deben realizar el trámite los contribuyentes que, durante el último semestre, hayan registrado modificaciones en alguno de los parámetros que determinan su categoría dentro del Monotributo.

En cambio, no tendrán que hacer la gestión quienes mantengan exactamente las mismas condiciones desde la última recategorización ni aquellos que lleven menos de seis meses de actividad en el régimen. Para quienes poseen entre seis y doce meses de antigüedad, la categoría debe calcularse proyectando los ingresos anuales.

El procedimiento puede completarse de manera totalmente digital desde el sitio web de ARCA o mediante la aplicación oficial para dispositivos móviles.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal al servicio Monotributo.

Seleccionar la opción "Recategorización".

Verificar la información que muestra el sistema sobre la facturación de los últimos 12 meses.

Confirmar la categoría sugerida o modificarla si los datos reales difieren.

Revisar la información antes de finalizar el trámite.

Confirmar la operación y descargar la nueva credencial de pago, si corresponde.

Para quienes cumplen determinados requisitos, ARCA mantiene habilitada la modalidad de recategorización simplificada. Esta alternativa está disponible para contribuyentes con al menos un año de permanencia en el régimen y que emiten exclusivamente facturas electrónicas.

En estos casos, el sistema calcula automáticamente la facturación anual y propone una categoría. El usuario solo debe verificar la información y aceptarla o corregirla antes de confirmar el trámite.

No cumplir con la recategorización cuando corresponde puede derivar en una recategorización de oficio por parte de ARCA, utilizando la información disponible sobre la actividad del contribuyente. Además, si se detectan inconsistencias o se superan los límites establecidos para el régimen simplificado, el organismo puede disponer la exclusión del Monotributo y el pase al régimen general.