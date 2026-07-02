ARCA: quienes pidan la devolución del dólar tarjeta deberán justificar ingresos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reforzó los controles sobre las solicitudes de devolución de las percepciones aplicadas a las compras con dólar tarjeta. En los casos que presentan inconsistencias o montos elevados, el organismo está requiriendo a los contribuyentes documentación que permita acreditar el origen de los ingresos utilizados para afrontar esos consumos.

Según especialistas tributarios, quienes solicitaron el reintegro y fueron alcanzados por una fiscalización están recibiendo notificaciones en su Domicilio Fiscal Electrónico para presentar extractos bancarios , información de las cuentas declaradas y documentación que respalde las acreditaciones registradas durante el período analizado.

El objetivo es verificar que exista correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos efectuados en moneda extranjera.

El procedimiento alcanza a personas que pidieron la devolución de las percepciones del impuesto aplicadas sobre consumos con tarjeta en el exterior, compra de moneda extranjera y otros gastos alcanzados por el régimen. Si bien la devolución es un derecho para quienes cumplen los requisitos, ARCA puede realizar verificaciones antes de aprobar el reintegro.

Entre la información requerida figuran los extractos de las cuentas bancarias correspondientes al período fiscal en cuestión, documentación vinculada a las CBU informadas y comprobantes que permitan justificar las acreditaciones recibidas. En algunos casos, el organismo busca determinar si los fondos utilizados para realizar los consumos tienen respaldo en ingresos declarados o en operaciones debidamente documentadas.

Los expertos advierten que, si el contribuyente no responde al requerimiento dentro del plazo establecido o no presenta la documentación solicitada, el trámite puede ser rechazado y archivado, perdiéndose la posibilidad de obtener la devolución de las percepciones correspondientes.

Las fiscalizaciones no implican automáticamente una irregularidad, sino que forman parte de los controles que realiza ARCA antes de autorizar determinados reintegros. El organismo evalúa que la información patrimonial, bancaria y tributaria resulte consistente con la solicitud presentada.

Por ese motivo, los asesores recomiendan revisar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico para verificar si existen requerimientos pendientes y responderlos dentro de los plazos previstos, acompañando toda la documentación respaldatoria necesaria para evitar demoras o el rechazo definitivo del trámite.