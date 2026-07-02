Ingresos Brutos: adiós temporal del pago a cuenta en Misiones agiliza el movimiento de la carga que llega

La suspensión del cobro anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de Misiones comenzó a regir desde este miércoles 1 de julio y desde entonces sólo se llevan a cabo los controles exclusivamente documentales.

El primer cambio que se observó desde las 0:00 hora del primer día hábil del mes fue la no presencia de largas filas de camiones en el puesto de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) ubicada en el Arco de la Ruta Nacional 12 al ingreso y egreso de Posadas.

En una entrevista con Radio Open 101.7 de Posadas, el subdirector de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), Gabriel Petta, explicó cómo funcionará el nuevo esquema, que estará vigente, en principio, hasta el 30 de junio de 2027 y representa uno de los cambios tributarios más importantes de los últimos años en la provincia.

“La diferencia es que ahora el paso está totalmente dinamizado”, aseguró Petta, y aclaró que “de unos 17.600 contribuyentes que durante 2025 estaban alcanzados por el régimen tributario, alrededor de 16.800 -el 95%- quedan excluidos del pago a cuenta”.

“En esos casos, las empresas únicamente deberán presentar el Formulario 341 de carácter informativo antes de llegar al puesto de control. Una vez escaneado el documento y verificada la carga transportada con la documentación, el camión continúa su recorrido”.

“Si coincide todo, el paso demora menos de dos minutos”, anticipó el funcionario. Petta dijo que “el 5% restante corresponde a unos 800 grandes contribuyentes. Sin embargo, la mayoría de ellos tampoco deberá detenerse para realizar pagos, ya que opera mediante un sistema de pago global mensual previamente informatizado. Solo casos puntuales continuarán abonando el anticipo cuando corresponda”.

Más controles fiscales

El subdirector de la ATM señaló que "la eliminación del cobro no implica la desaparición de los controles fiscales. Los puestos continuarán verificando la documentación respaldatoria del transporte de mercaderías, en línea con la normativa vigente de ARCA ”.

“Es exactamente igual que ocurre en de Entre Ríos, Buenos Aires o cualquier otra provincia. Se controla la documentación, la factura y el Formulario 341. Ya no hay discusión por el pago ni demoras administrativas”.

“La informatización del sistema permitió reducir considerablemente los tiempos de permanencia de los transportistas en los controles”. Y remató: “Toda la operatoria está mucho más dinámica.

Impacto económico

Consultado sobre el efecto económico de la medida, el subdirector de la ATM evitó hacer pronósticos categóricos, aunque reconoció que “el objetivo es favorecer una mayor competencia entre proveedores”.

“Mi mayor deseo es que esto repercuta en góndolas y en precios “.

El funcionario reconoció que “numerosos proveedores evitaban operar con Misiones debido a las complicaciones administrativas que implicaba el pago anticipado del tributo”.

“Había muchos proveedores que directamente no querían vender en Misiones por este inconveniente. Hoy esa excusa se termina. Al haber más competencia y más oferta, eso puede generar alguna consecuencia sobre los precios. Ojalá sea así”, sostuvo.

Medida anunciada

La suspensión del pago a cuenta fue anunciada el 1 de mayo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Provincia por el gobernador Hugo Passalacqua y reglamentada mediante la Resolución General Nº 09/2026 de la Agencia Tributaria Misiones.

La medida pone fin, al menos por un año, a un mecanismo vigente que funcionaba desde 2007, que obligaba a anticipar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ingresar mercaderías a la provincia.

Según especifica la web economis.com.ar con el nuevo esquema, Misiones mantiene los controles fiscales sobre la circulación de bienes, pero elimina el componente recaudatorio anticipado para la inmensa mayoría de los contribuyentes, apostando a una mayor fluidez logística y a mejorar la competitividad del comercio provincial.