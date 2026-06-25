Amenaza de muerte al hijo de un intendente de la provincia de Misiones

Las amenazas contra el hijo del intendente de Montecarlo, Julio César Barreto, llegaron a la Justicia tras un violento mensaje publicado en redes sociales.

Lo que comenzó como una crítica a la gestión municipal del intendente Julio César Barreto, de la ciudad misionera de Montecarlo, en redes sociales continuará en la Justicia. Es que uno de los hijos del jefe comunal de esa ciudad, Julio Germán Barreto, recibió a través de las redes sociales una amenaza de muerte.

La amenaza fue realizada por Facebook, lo que encendió las alarmas sobre el nivel de agresividad en el debate público. El repudio se originó a raíz de los comentarios vertidos en una publicación del usuario Gus Gons Salves. En ese posteo, que utilizaba una imagen alterada con inteligencia artificial para cuestionar al intendente Julio César Barreto, un usuario identificado como Carlos Castells escribió: "Hay que hacer lo que hicieron con Menem, que pague el hijo", y añadió que de esa forma "el pueblo puedo irse gracia a la muerte del primogénito" (sic).

"Los pecados de los padres serán pagos por sus hijos!", agregó en el posteo. El mismo agresor insistió: "ley carrito menem padre corrupto hijo muerto". El posteo tuvo el comentario a favor de la concejal por La Libertad Avanza Patricia Buckmayer, que publicó un "me gusta".

La edil ya había sido repudiada en julio del año pasado, cuando publicó en sus redes sociales una imagen de un Ford Falcon verde —símbolo del terrorismo de Estado— con la frase: "Ford Falcon con un baúl mejorado, apto para acarrear zurditos llorando".

Repudio a las amenazas en Misiones Frente a la gravedad del delito, Julio Germán Barreto, hijo del jefe comunal, emitió un comunicado en sus redes sociales. "¡No todo vale! ¡No son solo palabras!". "Las redes sociales han dejado de ser una plataforma de socialización para convertirse en una herramienta de división, donde sectores reaccionan usando el odio y la violencia para imponer su posición".