Amenaza de muerte al hijo de un intendente de la provincia de Misiones
Las amenazas contra el hijo del intendente de Montecarlo, Julio César Barreto, llegaron a la Justicia tras un violento mensaje publicado en redes sociales.
Lo que comenzó como una crítica a la gestión municipal del intendente Julio César Barreto, de la ciudad misionera de Montecarlo, en redes sociales continuará en la Justicia. Es que uno de los hijos del jefe comunal de esa ciudad, Julio Germán Barreto, recibió a través de las redes sociales una amenaza de muerte.
La amenaza fue realizada por Facebook, lo que encendió las alarmas sobre el nivel de agresividad en el debate público. El repudio se originó a raíz de los comentarios vertidos en una publicación del usuario Gus Gons Salves. En ese posteo, que utilizaba una imagen alterada con inteligencia artificial para cuestionar al intendente Julio César Barreto, un usuario identificado como Carlos Castells escribió: "Hay que hacer lo que hicieron con Menem, que pague el hijo", y añadió que de esa forma "el pueblo puedo irse gracia a la muerte del primogénito" (sic).
"Los pecados de los padres serán pagos por sus hijos!", agregó en el posteo. El mismo agresor insistió: "ley carrito menem padre corrupto hijo muerto". El posteo tuvo el comentario a favor de la concejal por La Libertad Avanza Patricia Buckmayer, que publicó un "me gusta".
La edil ya había sido repudiada en julio del año pasado, cuando publicó en sus redes sociales una imagen de un Ford Falcon verde —símbolo del terrorismo de Estado— con la frase: "Ford Falcon con un baúl mejorado, apto para acarrear zurditos llorando".
Repudio a las amenazas en Misiones
Frente a la gravedad del delito, Julio Germán Barreto, hijo del jefe comunal, emitió un comunicado en sus redes sociales. "¡No todo vale! ¡No son solo palabras!". "Las redes sociales han dejado de ser una plataforma de socialización para convertirse en una herramienta de división, donde sectores reaccionan usando el odio y la violencia para imponer su posición".
Barreto anticipó que llevará el caso a la Justicia: "Haré la denuncia correspondiente, entendiendo que toda acción tiene su consecuencia y que este tipo de comentarios generan un impacto no solo familiar, sino también social". Además, responsabilizó de forma directa "a todas aquellas personas, incluso a funcionarios, que se hacen ECO de ésta publicación, como una incitación a la Apología del Delito hacia mi persona".
Por su parte, el intendente Julio César Barreto confirmó que avanzará judicialmente por la amenaza de muerte hacia su hijo, estableciendo este hecho "como un límite humano y familiar innegociable". "Podemos pensar distinto. Podemos debatir… Pero nunca podemos aceptar que el odio, los agravios o las amenazas ocupen el lugar del diálogo y el respeto. Una amenaza de muerte no es una simple publicación", afirmó el jefe comunal.